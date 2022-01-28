Две трети зараженных омикроном в Англии уже перенесли COVID-19 ранее



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Данные о заболеваемости с 5 по 20 января были получены в ходе продолжающегося национального исследования REACT-1, в котором оценивается уровень заболеваемости среди населения в Англии и влияющие на нее факторы. За этот период специалисты провели более чем 100,5 тысячи ПЦР-тестов, коронавирус подтвердился у 4,41% пациентов. Это самый высокий показатель заболеваемости с начала пандемии, а по сравнению с декабрем прошлого года количество зараженных увеличилось в три раза.

Выборочное геномное секвенирование образцов вируса показало, что 99% пациентов заражены омикроном, и только 1% — дельта-вариантом. Это утверждает о том, что новый вариант стал доминирующим на территории Англии.

«Мы наблюдаем беспрецедентный уровень заражения SARS-CoV-2 в Англии в январе 2022 года и почти полную замену дельты на омикрон», — пишут исследователи.

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Собрали все данные и мнения экспертов о том, чем новый “мутант” коронавируса отличается от предыдущих и насколько он опасен.

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Кроме того, 64,6% инфицированных ранее уже перенесли COVID-19. Ученые отметили, что допускают небольшую погрешность, поскольку в некоторых случаях у недавно выздоровевших пациентов ПЦР-тест мог выявить частицы РНК вируса.

При этом количество зараженных постепенно снижается, хотя остается стабильно высоким, особенно среди детей и подростков, что во многом связано с окончанием школьных каникул. Это приводит к росту заражения среди пожилого населения, поскольку дети заражают своих бабушек и дедушек.

«Мы ожидаем увеличения количества госпитализаций среди людей старше 65 лет. Сейчас жизненно важно следить за ситуацией» — сообщил руководитель REACT-1, профессор Пол Эллиотт.