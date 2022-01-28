ЕК собралась развивать стратегическое партнерство с США в энергетике

Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в эфире телеканала CNN.

«В нынешней ситуации я активно работаю над диверсификацией [энергопоставок в страны Евросоюза], поиском надежных поставщиков. Я также тесно сотрудничаю с президентом [Соединенных Штатов Джо] Байденом по стратегическому партнерству в сфере энергетики», – приводит слова главы Еврокомиссии ТАСС.

Как отметила Урсула фон дер Ляйен, страны Евросоюза в последние годы «осуществили крупные инвестиции в возобновляемую энергетику». «Речь идет о нашей собственной чистой энергетике. Мы построили огромное число СПГ-терминалов с интерконнекторами и трубопроводами, которые необходимы в нынешней ситуации», – сообщила глава ЕК.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не исключила возможность введения санкций против «Северного потока – 2». Введение санкций против «Северного потока – 2» допустила и глава МИД Германии Анналена Бербок. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае «вторжения» РФ на Украину «Северный поток – 2» останется «куском металла». Кроме того, Британия и ЕС занялись разработкой санкций против газовой отрасли России.

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В среду Госдеп пригрозил РФ падением экономики в случае «вторжения» на Украину. В тот же день стало известно, что Евросоюз может ввести меры против РФ в случае «кибератаки, кампании по дезинформации, ограничении поставок газа». Один из чиновников ЕС заявил, что Евросоюз работает над «пакетом мер» против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты, помимо этого он рассматривает меры по экспортному контролю, по ограничению доступа к SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

На этом фоне несколько крупных стран Евросоюза попросили США о ряде исключений из возможных американских санкций против России, включая послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой, и существующих контрактов. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов призвал Евросоюз не преувеличивать масштаб возможных санкций.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой. Там также отметили, что некоторые страны Запада пытаются рассорить народы РФ и Украины и создать очаг нестабильности в Европе, осложняя отношения между странами ЕС и Москвой. РФ в свою очередь предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.