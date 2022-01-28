Россия в СБ ООН потребовала вывода войск США из Сирии

Россия требует немедленного вывода войск США из Сирии, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Проблемы остаются прежде всего там, где американцы создали правовой вакуум, там, где территория суверенного государства остается оккупирована иностранными войсками. Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе», – приводит слова дипломата ТАСС.

«Мы крайне встревожены возможными неизбирательными ударами американских ВВС [по территории Сирии], после задействования которых уже не раз отмечались массовые жертвы среди гражданского населения», – сказал Полянский на заседании СБ ООН.

«Буквально на днях, 25 января, на открытых дебатах Совета Безопасности по тематике защиты гражданских лиц в выступлении постоянного представителя США прозвучали очень правильные тезисы: абсолютный императив соблюдения сторонами вооруженного конфликта норм международного гуманитарного права, растущая важность защиты мирного населения при боевых действиях в городе, констатация того, насколько легко боеприпасы взрывного действия могут убить большие группы гражданских лиц», – обратил внимание Полянский.

«Что мы видим в реальности – возвышенная риторика США в очередной раз радикально разошлась с их собственными действиями, – отметил он. – Так, в ходе операции по зачистке от боевиков ИГИЛ* («Исламское государство*» – запрещенная в РФ террористическая организация) тюрьмы «Синаа» и ее окрестностей – те самые боевые действия в условиях города – применялись авиация и бронетехника». По словам дипломата, подобное тяжелое вооружение использует боеприпасы взрывного действия.

Накануне РФ созвала заседание СБ ООН по ситуации в Сирии. Днем ранее постоянное представительство РФ при ООН обвинило Соединенные Штаты в поддержке боевиков в Идлибе, укреплении позиции террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), попытке проведения ребрендинга «идлибских головорезов» с целью выставить их как альтернативу законному правительству Сирии в Дамаске. Как подчеркнули российские дипломаты, американцы «без зазрения совести оккупируют весь северо-восток Сирии – нефтеносный район и «хлебную житницу». США «обворовывают» Сирию, «ежемесячно вывозя колоннами грузовиков добытую на северо-востоке Сирии нефть».

В августе 2021 года США уличили в переброске сторонников террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) на контролируемую ВС США базу в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. РФ подчеркнула незаконность присутствия сил США в Сирии. В конце июля в российском внешнеполитическом ведомстве предложили Штатам «убрать свои небольшие следы» в Ираке, Ливии, Афганистане и Сирии.