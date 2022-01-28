 

Как Россия отреагирует на накачку Украины оружием – мнение эксперта Коротченко

28.01.2022, 6:04, Разное
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Некоторые российские политики высказывались, что поставки современного оружия США и других стран НАТО могут спровоцировать Украину пойти войной на Донбасс. Чтобы не допустить обострения ситуации, необходимо отправить в ДНР и ЛНР оборонительное вооружение, накануне заявил сенатор Андрей Турчак.

По мнению
главного редактора журнала “Национальная оборона” Игоря Коротченко, РФ действительно может оказать такую поддержку непризнанным республикам. Он обратил внимание, что о поставках вооружения в Донбасс заговорил не просто какой-то политолог или малопопулярный политик, а высокопоставленный представитель “Единой России”. Эксперт допускает, что соответствующее решение уже принято.

Москва пошла на такой шаг в том числе из-за отвергнутых Западом требований по гарантиям безопасности, считает Коротченко. По его словам, российская сторона показывает, что намерена обсуждать не отдельные пункты проекта договора, который был отправлен еще в декабре, а все сразу.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев назвал неприемлемой мысль о войне между РФ и Украиной. Он отметил, что никто ни на кого нападать не собирается.



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