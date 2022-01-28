Заразившиеся птичьим гриппом в КНР находятся в критическом состоянии

Два человека заразились вирусом птичьего гриппа H5N6 в Китае, оба находятся в критическом состоянии, сообщили в департаменте здравоохранения Гонконга.

Уточняется, что вирус был выявлен у 68-летнего мужчины, проживающего в городе Ланчжун в провинции Сычуань, расположенной на юго-западе страны. Второй случай связан с 55-летней женщиной, проживающей в Ханчжоу в восточной провинции Чжэцзян. При этом до начала заболевания женщина участвовала в забое домашней птицы. Состояние обоих заболевших оценивается как критическое, пишет РИА «Новости».

Начиная с 2014 года органы здравоохранения материкового Китая сообщили о 65 случаях заболевания H5N6.

ВОЗ относит штамм птичьего гриппа H5N6 к числу высокопатогенных, отмечая, что подобные вирусные инфекции зоонозного гриппа у людей могут протекать как легкая инфекция верхних дыхательных путей с повышением температуры. При этом течение болезни может усугубиться, возможно развитие тяжелой пневмонии, сепсиса и септического шока, синдрома острой дыхательной недостаточности и летальный исход.

Ранее Александр Мясников предупреждал об опасности новых штаммов птичьего гриппа.