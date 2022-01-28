Лидер «Волонтеров Победы»: Блокаду Ленинграда следует признать актом геноцида

«Нам важно извлечь уроки из трагедии блокады Ленинграда, чтобы не допустить ее повторения», – сказала газете ВЗГЛЯД глава Центрального штаба движения «Волонтеры Победы», депутат Госдумы Ольга Амельченкова. В четверг президент Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге, где почтил память погибших блокадников.

«Нельзя забывать о том, что за годы блокады по вине фашистов погибло не менее 1,4 млн мирных жителей. Я уверена, что это следует признать актом геноцида. Напомню, что в позапрошлом году Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовое убийство мирных советских граждан нацистами и их пособниками в деревне Жестяная Горка в 1942 году. В случае с ленинградской блокадой должно быть принято такое же решение», – говорит руководитель Центрального штаба движения «Волонтеры Победы», депутат Госдумы Ольга Амельченкова.

«Мы также должны помнить о том, что творилось в оккупированных нацистами районах Ленинградской области. В частности – о том, что в поселке Вырица Гатчинского района действовал концлагерь, куда свозили детей, потерявших родителей. Дети там работали на износ. У них до критического уровня выкачивали кровь для раненых немецких офицеров», – рассказала собеседница.

«Знать о преступлениях захватчиков и о доблести тех, кто им сопротивлялся – долг каждого гражданина, ведь история это фундамент для будущего нашей страны. Для меня, как для жительницы РФ и активиста движения «Волонтеры Победы», очень ценно, что глава государства уделяет особое внимание памяти о войне, и в частности, о блокаде Ленинграда», – добавила депутат.

В четверг Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жителей и защитников Ленинграда. Глава государства возложил цветы к братской могиле, в которой, как установлено по документам, похоронен его брат, умерший ребенком во время блокады, передает ТАСС.

В этот же день в Соляном переулке в Петербурге прошла торжественная церемония открытия памятника «Блокадному учителю». Новый монумент посвящен подвигу педагогов, продолжавших обучение детей в тяжелый период. Мемориал представляет собой изможденную женщину, сидящую на фоне разбитого окна. Учитель прижимает к себе замерзающего ученика. Памятник разместили возле музея обороны и блокады Ленинграда, передает «Петербургский дневник».

Блокада Ленинграда немецкими войсками продолжалась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Взятие города в кольцо происходило при поддержке союзной гитлеровцам Финляндии, и при участии «добровольцев» из Испании («Голубая дивизия») и некоторых других стран Европы.

На Нюрнбергском трибунале было обнародовано число мирных жителей, погибших за годы блокады – более 632 тысяч человек, причем лишь 3% стали жертвами артобстрелов и бомбардировок города, жизнь остальных унес голод, который приобрел особенный размах в первую блокадную зиму 1941-42 годов. По оценкам ряда историков, количество жертв могло быть куда большим – до 1,4 – 1,5 млн человек.

В январе 1943 года в ходе операции Ленинградского и Волховского фронтов кольцо вокруг Ленинграда было прорвано, что позволило постепенно нормализовать снабжение города до стандартных норм военного времени. Полностью снять блокаду и отбросить войска противника на 280-300 километров от рубежей города удалось в ходе Ленинградско-Новгородской операции января-февраля 1944 года. Приказом Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 года Ленинград, наряду со Сталинградом, Севастополем и Одессой получил звание Города-Героя.