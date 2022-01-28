 

У офиса президента Украины полуголая женщина устроила акцию протеста

28.01.2022, 4:53, Новости дня
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Женщина с обнаженной грудью устроила акцию протеста возле офиса президента Украины, требуя от главы государства Владимира Зеленского немедленно отменить приказ минобороны, обязывающий женщин становиться на воинский учет.

На руке у женщины написано Femen («Фемен»), а на спине и груди красной краской нанесены лозунги. Охрана офиса президента прикрыла грудь девушки ее же шубой, а затем ее увели. На опубликованных фото видно, как участница акции держит на руках ребенка, передает «Страна.ua».

На сайте движения Femen говорится, что женщины должны принимать участие в военных конфликтах исключительно на добровольной основе.

«У государства нет морального права принуждать женщин к боевым действиям!» – подчеркивают в организации.

Напомним, в конце 2021 года минобороны Украины опубликовало приказ, расширяющий список специальностей женщин, которые подлежат воинскому учету. Он охватил сотни профессий, работодатель обязан проконтролировать, чтобы женщины встали на учет.

Требование относится и к беременным, а также матерям с несовершеннолетними детьми.

За невыполнение требований минобороны предусмотрены штрафы – от 850 до 1,7 тыс. гривен (31–62 доллара) для «уклонистки» и от 5,1 тыс. до 8,5 тыс. гривен (187–311 долларов) для ее работодателя. 



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