К границе Таджикистана и Киргизии стягиваются войска

На фоне очередного обострения на границе с возможным участием армейских подразделений представители Таджикистана и Киргизии начали переговоры.

Также сообщается, что на границе объявлено казарменное положение, стянуты силы ГКНБ, милиции и армии, информирует Telegram-канал «SPUTNIK Таджикистана».

«На границе объявлено казарменное положение. Туда стянуты силы ГКНБ РТ, милиции и армии, чтобы остановить конфликт», – отмечается в сообщении.

Несколько человек пострадали в ходе столкновения.

«После стычки и забрасывания друг друга камнями, в ходе которых пострадали несколько человек, правоохранительные органы начали стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу. Предупредительные выстрелы делали и таджикские, и киргизские силовики», – передает РИА «Новости».

В результате инцидента на границе с Киргизией ранения получили трое таджикских военнослужащих.

«Трое таджикских военнослужащих ранены, их доставили в Центральную клинику города Исфара», – говорится в сообщении погранслужбы Киргизии.

Ранее сообщалось, что государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана заявил о применении таджикской стороной минометов и гранатометов.

Напомним, беспорядки на границе Киргизии с Таджикистаном вспыхнули после того, как граждан Таджикистана были закиданы камнями, есть сообщения о стрельбе.

Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном.