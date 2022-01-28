 

К границе Таджикистана и Киргизии стягиваются войска

28.01.2022, 4:40, Новости дня
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На фоне очередного обострения на границе с возможным участием армейских подразделений представители Таджикистана и Киргизии начали переговоры.

Также сообщается, что на границе объявлено казарменное положение, стянуты силы ГКНБ, милиции и армии, информирует Telegram-канал «SPUTNIK Таджикистана».

«На границе объявлено казарменное положение. Туда стянуты силы ГКНБ РТ, милиции и армии, чтобы остановить конфликт», – отмечается в сообщении.

Несколько человек пострадали в ходе столкновения.

«После стычки и забрасывания друг друга камнями, в ходе которых пострадали несколько человек, правоохранительные органы начали стрелять в воздух, чтобы разогнать толпу. Предупредительные выстрелы делали и таджикские, и киргизские силовики», – передает РИА «Новости». 

 

В результате инцидента на границе с Киргизией ранения получили трое таджикских военнослужащих.

«Трое таджикских военнослужащих ранены, их доставили в Центральную клинику города Исфара», – говорится в сообщении погранслужбы Киргизии. 

Ранее сообщалось, что государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана заявил о применении таджикской стороной минометов и гранатометов.

Напомним, беспорядки на границе Киргизии с Таджикистаном вспыхнули после того, как граждан Таджикистана были закиданы камнями, есть сообщения о стрельбе.

Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. 



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