Определены регионы по созданию сети заправок для электромобилей

Правительство определило восемь пилотных регионов, где будет создана сеть заправок с зарядными станциями для электромобилей, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Мы определили перечень пилотных территорий и федеральных трасс для создания зарядной инфраструктуры для электромобилей. Выделено восемь регионов: это Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Нижегородская область, Сахалин, Татарстан, а также Крым и Севастополь, и трасса М-4 «Дон». Именно там в пилотном режиме будет создаваться система заправок», – цитирует РИА «Новости» Белоусова.

Для стимулирования спроса на электромобили, власти планируют включить их в действующие программы поддержки автокредитования и автолизинга, добавил первый вице-премьер.

«В текущем году предстоит ввести в эксплуатацию в отмеченных пилотных регионах 528 быстрых зарядных станций с мощностью не менее 150 киловатт-часов, провести и реализовать через программы стимулирования спроса не менее 2,5 тыс. автомобилей, и организовать, что очень важно, впервые в нашей стране, силами «Росатома» крупноузловую сборку тягловых аккумуляторных батарей в Калининградской области», – сообщил Белоусов.

Правительство РФ осенью прошлого года утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 – это проекты, призванные повысить качество жизни людей и сделать российскую экономику более современной и гибкой. Инициативы распределены по шести направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан.

Ранее сообщалось, что в Москве уже появились новые парковочные места, предназначенные только для электромобилей и подзаряжаемых гибридных машин. Парковаться обычным автомобилям на этих заправках запрещено, а за нарушение полагается штраф.