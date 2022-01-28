 

Определены регионы по созданию сети заправок для электромобилей

28.01.2022, 4:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительство определило восемь пилотных регионов, где будет создана сеть заправок с зарядными станциями для электромобилей, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Мы определили перечень пилотных территорий и федеральных трасс для создания зарядной инфраструктуры  для электромобилей. Выделено восемь регионов: это Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Нижегородская область, Сахалин, Татарстан, а также Крым и Севастополь, и трасса М-4 «Дон». Именно там в пилотном режиме будет создаваться система заправок», – цитирует РИА «Новости» Белоусова.

Для стимулирования спроса на электромобили, власти планируют включить их в действующие программы поддержки автокредитования и автолизинга, добавил первый вице-премьер.

«В текущем году предстоит ввести в эксплуатацию в отмеченных пилотных регионах 528 быстрых зарядных станций с мощностью не менее 150 киловатт-часов, провести и реализовать через программы стимулирования спроса не менее 2,5 тыс. автомобилей, и организовать, что очень важно, впервые в нашей стране, силами «Росатома» крупноузловую сборку тягловых аккумуляторных батарей в Калининградской области», – сообщил Белоусов.

Правительство РФ осенью прошлого года утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 – это проекты, призванные повысить качество жизни людей и сделать российскую экономику более современной и гибкой. Инициативы распределены по шести направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан.

Ранее сообщалось, что в Москве уже появились новые парковочные места, предназначенные только для электромобилей и подзаряжаемых гибридных машин. Парковаться обычным автомобилям на этих заправках запрещено, а за нарушение полагается штраф.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Учеными был представлен метод улучшения атомно-силовой микроскопии

15.01 / ЦБ запретил банкам списывать за долги единовременные выплаты на детей

20.01 / США ввели новые санкции, вышло расследование о дворце Путина, глава ОБСЕ приехала в Украину. Главное за день

26.06 / Минздрав одобрил российский препарат для лечения COVID-19

02.07 / Россия продлила запрет на международные полеты до августа

10.12 / Новые бюджетные наушники бюджетные TWS-наушники Honor Choice Earbuds X появились на российском рынке

09.09 / Богдан: Некоторые чиновники Офиса президента очень-очень часто обедают в Sanahunt с Петром Алексеевичем

10.08 / В Беларуси – новые столкновения между правоохранителями и демонстрантами

15.10 / В РФ начались продажи обновленного кроссовера KIA Sorento 2022 модельного года

26.03 / Переход к “зеленой” экономике ускорит технологические перемены и создаст рабочие места – ДТЭК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика