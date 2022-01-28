 

Мнение: БТГ ВС РФ на украинском направлении

28.01.2022, 4:24, Разное
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Очередная карта с подсчетом БТГ ВС РФ у границ Украины.
На сей раз от ISW.

Источник: Colonel Cassad



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