Мнение: БТГ ВС РФ на украинском направлении
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Очередная карта с подсчетом БТГ ВС РФ у границ Украины.
На сей раз от ISW.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Очередная карта с подсчетом БТГ ВС РФ у границ Украины.
На сей раз от ISW.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
21.01 / С песнями и смайликами: в годовщину смерти Ленина из мавзолея вынесли сухую ель
09.08 / В Башкортостане тысячи человек вышли на акцию в защиту шихана Куштау
24.11 / Мнение: Статьи и интервью Новодворской, фигурирующие в ее уголовном деле
29.03 / Скандалы: Россияне нагрузили себя ипотекой по максимуму
03.08 / Врач Михаил Заботин рассказал, на какие смертельные заболевания указывает шум в ушах
02.05 / Мнение: Российский “Искандер” не самый лучший, но у Обамы все равно 22 см!
23.12 / Мнение: Тест №22. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток
14.03 / Мнение: Где выборы честнее, чем в России
26.01 / Мнение: Дом культуры и искусств СБУ
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090