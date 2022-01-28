Губернатор рассказал о планах по развитию здравоохранения в Новгородской области

На пресс-конференции губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал, что первое направление, по которому будут работать региональные власти, это капитальный ремонт и реконструкция медицинских учреждений.

Такие работы уже ведутся в Боровичах, Шимске, Окуловке и Крестцах. Капремонт Шимской ЦРБ закончится в ближайшие дни. А больницы Чудовского, Старорусского, Новгородского и Маловишерского района попадут в программу модернизации первичного звена до 2025 года. Стоит задача по созданию нормальных условий для пациентов и закупке необходимого медицинского оборудования, информирует о планах издание «53 новости».

Кроме того, в Новгородской области за пять лет построят 143 фельдшерско-акушерских пункта. 30 из них уже построили в прошлом году, еще 30 появятся в этом.

«Все ФАПы, которые находятся в избах-читальнях и сараях, закончатся. Будут нормальные ФАПы и врачебные, и амбулатории», – сказал глава региона.

Еще одно направление – закупка медицинской техники за счет регионального бюджета на 600 миллионов рублей. Таких аппаратов не должно быть по федеральным нормативам численности, но без них нельзя обойтись.

Третье направление – привлечение медицинских кадров. Благодаря принятым мерам по поддержке врачей, ситуация в этой сфере стабилизировалась, наблюдается положительная динамика. Важную роль здесь играет предоставление жилья для медицинских работников. Ежегодно для врачей остро дефицитных специальностей область приобретает 50 квартир. Отработав семь лет, врач получает квартиру в собственность. Фактически, это «бесплатная ипотека». Действуют региональные выплаты в дополнение к программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Оплачивается ординатура врачам из других регионов. Ведется работа не только с молодыми врачами, но и с медиками старшего возраста, которые находят в себе силы продолжать работу. В лучшую сторону меняется ситуация с целевым обучением будущих врачей.

«Будем делать все от нас зависящее, чтобы количество врачей в регионе росло», – добавил Никитин.