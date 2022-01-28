В Душанбе назвали действия киргизских пограничников агрессией

Душанбе расценивает действия киргизских пограничников в ходе сегодняшнего инцидента как агрессию на своей территории, сообщил источник в силовых структурах Таджикистана.

«На месте инцидента на таджикско-киргизкой границе сейчас идет разбирательство, действия киргизских пограничников мы расцениваем как агрессию на нашей территории», – рассказал он РИА «Новости».

По его данным, с таджикской стороны есть раненые военнослужащие, но их число он не назвал.

«Пограничники на месте инцидента на границе с Киргизией переведены на усиленный вариант (не казарменный) несения службы, это обычная практика в местах подобных инцидентов», – отметил он.

Источник добавил, что слышна редкая стрельба на различных участках автодороги Ош-Исфана.

Ранее сообщалось, что к границе Таджикистана и Киргизии стягиваются войска. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии заявил о применении таджикской стороной минометов и гранатометов.

Беспорядки на границе Киргизии с Таджикистаном вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями, есть сообщения о стрельбе.

Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. Как сообщала пресс-служба киргизского погранведомства, это связано с тем, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану.