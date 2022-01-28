 

В Душанбе назвали действия киргизских пограничников агрессией

28.01.2022, 3:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Душанбе расценивает действия киргизских пограничников в ходе сегодняшнего инцидента как агрессию на своей территории, сообщил источник в силовых структурах Таджикистана.

«На месте инцидента на таджикско-киргизкой границе сейчас идет разбирательство, действия киргизских пограничников мы расцениваем как агрессию на нашей территории», – рассказал он РИА «Новости».

По его данным, с таджикской стороны есть раненые военнослужащие, но их число он не назвал.

«Пограничники на месте инцидента на границе с Киргизией переведены на усиленный вариант (не казарменный) несения службы, это обычная практика в местах подобных инцидентов», – отметил он.

Источник добавил, что слышна редкая стрельба на различных участках автодороги Ош-Исфана.

Ранее сообщалось, что к границе Таджикистана и Киргизии стягиваются войска. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии заявил о применении таджикской стороной минометов и гранатометов.

Беспорядки на границе Киргизии с Таджикистаном вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями, есть сообщения о стрельбе.

Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. Как сообщала пресс-служба киргизского погранведомства, это связано с тем, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.05 / Индия второй день бьет рекорды по количеству заболевших COVID-19

17.03 / В Украине только 20% ЛГБТ-подростков чувствуют себя в безопасности в школе – опрос

22.11 / Повторные выборы мэров в Украине. Полиция зафиксировала нарушения во Львове и Ужгороде

26.01 / Названы сроки запуска первого энергоблока БелАЭС

14.06 / В НАТО подтвердили решение принять Украину и Грузию в альянс

02.09 / В Кремле заявили, что военная помощь США Украине может привести к обострению ситуации на Донбассе

22.09 / “TikTok – это возможность быть успешным и богатым уже сегодня”. Поплавский на первом занятии факультета TikTok поделился со студентами опытом блогерства

11.09 / Россия предупредила о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе

30.04 / Шимкив заявил, что украинская фарма способна организовать производство вакцин, и назвал условия

13.09 / Госсекретарь США осудил казнь спортсмена в Иране

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика