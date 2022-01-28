 

США оценили возможность размещения Россией оружия в Латинской Америке

28.01.2022, 3:58, Новости дня
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Соединенные Штаты пока считают заявления о возможности размещения Россией вооружений в Латинской Америке «пустыми угрозами», сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Сейчас это относится к категории пустых угроз, поэтому я не собираюсь рассматривать гипотетические предположения. Но, опять же, если мы увидим, что что-то подобное воплощается в жизнь, то будем реагировать решительно», – приводит ТАСС ответ дипломата на просьбу прокомментировать потенциальные действия Соединенных Штатов в случае гипотетического размещения Россией вооружений в Латинской Америке.

Он добавил, что США ответят на возможное военное присутствие РФ на Кубе, когда увидят «движение в этом направлении».

Напомним, в среду глава МИД Сергей Лавров сообщил, что президент РФ Владимир Путин и руководители Кубы, Венесуэлы и Никарагуа в ходе переговоров договорились об углублении стратегического партнерства во всех без исключения областях.

Днем ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президенты РФ и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе разговора синхронизировали позиции по международным делам. В прошлую пятницу в Кремле заявляли, что возможность размещения российских военных баз в Венесуэле не обсуждалась в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро. При этом в Каракасе заявляли, что Путин пригласил Мадуро посетить Россию для обсуждения углубления кооперации между странами.

Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе на фоне трудностей в переговорах РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заверил, что РФ думает о своей безопасности, при этом призвал не забывать, что в вопросе о возможном размещении военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле речь идет о суверенных странах. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты дадут решительный ответ, если РФ разместит войска в Латинской Америке.



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