 

За последние сутки наращивание Россией войск у границы Украины увеличилось – Пентагон

28.01.2022, 3:50, Новости дня
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По словам Кирби, Россия размещает войска у своей западной границы и на территории Беларуси. 

Он также рассказал, что глава Пентагона Ллойд Остин привел 8500 военнослужащих в состояние повышенной готовности к развертыванию в Европе в случае вторжения России в Украину. 

“Эти подразделения включают в себя медицинскую поддержку, авиационную поддержку, логистическую поддержку и, конечно же, боевые формирования. Мы по-прежнему считаем, что есть время и пространство для дипломатии. Но до сих пор она не достигла тех результатов, которые международное сообщество хотело бы видеть”, – добавил Кирби. 

Пресс-секретарь НАТО отметил, что подавляющее большинство военнослужащих, приведенных в состояние повышенной готовности предназначено для Сил быстрого реагирования НАТО. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова на 20 января, сегодня общая численность российских войск у границ Украины составляет около 127 тыс. военных. 

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она. 

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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