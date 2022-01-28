 

Глава профсоюза горняков – отказ от российского газа обойдётся Германии очень дорого

28.01.2022, 3:44, Новости дня
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Правительство в Берлине дало понять, что в случае вторжения РФ на Украину будет рассматривать любые возможности ответа — в том числе меры против «Северного потока — 2», напоминает телеканал N-TV. Однако если Германия откажется от российского газа, это обойдётся ей очень дорого, предостерегает председатель профсоюза горной и энергетической промышленности Михаэль Вассилиадис. По его словам, обеспечение своих потребностей в энергоснабжении уже сейчас стоит Германии «очень больших усилий и очень больших денег».


AP

В случае если РФ войдёт на Украину, Берлин оставляет за собой возможность не подключать к сети «Северный поток — 2», отмечает немецкий телеканал N-TV. Однако если Кремль в ответ остановит поставки газа в Германию, правительству в Берлине придётся раскошелиться, считает глава профсоюза горняков Михаэль Вассилиадис.

По его словам, Германия «до известной степени зависима от российского газа». Сейчас страна при помощи «очень больших усилий и очень больших денег» ещё может покрывать свои потребности из других источников, подчеркнул председатель профсоюза горнодобывающей и химической промышленности и энергетики после встречи с фракцией СДПГ в Северном Рейне — Вестфалии.

При этом Вассилиадис с пониманием относится к тому, что в разгорающемся конфликте вокруг увеличения контингента российских войск на границе с Украиной в качестве возможности наказания обсуждается ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

Однако по поводу того, что касается энергоснабжения Германии, он отметил: «Если мы откажемся от российского газа и от «Северного потока — 2», свет сразу не погаснет, но будет стоить дорого, это обострит остающиеся без ответа вопросы по газоснабжению на будущее, и у нас будет проблема».

Заместитель председателя СДПГ и глава партии в своём регионе Томас Кучаты заявил, что РФ надо ясно дать понять, что любое вторжение или аннексия частей Украины также вызовут «ясную немецкую и европейскую реакцию». По его словам, ответ «может лежать в сфере энергетики или нет». Однако ежедневные новые угрозы и дискуссии о том, покупает ли Германия ещё газ у РФ или нет, или будет газопровод запущен или нет, не помогают продвинуться трудным мирным переговорам. Гораздо больше необходимо разработать «устойчивый мирный порядок вместе с Россией».

«Речь идёт больше, чем просто об энергоснабжении. Речь о военном конфликте, до которого рукой подать, всего в двух часа лёта отсюда», — предостерегает Кучаты.

Как напоминает N-TV, недавно канцлер Олаф Шольц повторил, что «военная агрессия против Украины будет дорого стоить России». Правительство Германии ясно дало понять, что в случае вторжения РФ на Украину рассматриваться будут все доступные варианты ответа — в том числе последствия для газопровода «Северный поток — 2», который связывает Россию и Германию напрямую через Балтийское море, однако ещё не введён в эксплуатацию, отмечает немецкий телеканал.



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