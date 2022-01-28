 

Мнение: Паспортизация ДНР и ЛНР

28.01.2022, 3:40, Разное
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Согласно заявлению губернатор Ростовской области на конец января 2022-го года российские паспорта по упрощенной процедуре получили более 720 000 жителей ДНР и ЛНР. Из них 365 000 в ДНР. Паспортизация продолжается.

Согласно данным на сентябрь 2021-го года http://gosstat-dnr.ru/pdf/naselenie/chisl_naselenie_0921.pdf на территории ДНР проживало 2 227 000 человек. На территории ЛНР проживало https://www.ritmeurasia.org/news–2021-08-01–demografija-novorossii-skolko-ljudej-zhivet-v-l-dnr-i-chto-ozhidat-dalshe-55763 1 420 000 граждан.

Таким образом, из официальных 3 647 000 человек паспортизировано более 720 000. То есть что-то в районе 20% населения ЛДНР. На мой взгляд, помимо рассмотрения вопросов о поставках вооружений в ДНР и ЛНР, желательно рассмотреть вопрос открытия филиалов паспортных столов на территории народных республик для ускорения процесса паспортизации.

Например, Венгрия совсем не стеснялась раздавать свои паспорта в Закарпатье, после чего венгерского консула выгнали с Украины. Как не трудно догадаться, работе паспортных столов на территории ЛДНР помешать будет куда как сложнее. Любые истерики из Киева по этому поводу можно считать несущественными.
Само собой, это не означает, что фильтр в виде паспорта ДНР или ЛНР исчезнет. Сначала паспорт республик, затем паспорт России.

Источник: Colonel Cassad



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