 

ОДКБ выразила готовность помочь Таджикистану и Киргизии решить конфликт

28.01.2022, 3:14, Новости дня
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Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонный разговор с секретарями Советов безопасности Таджикистана Насрулло Махмудзодой и Киргизии Маратом Иманкуловым, призвав их немедленно прекратить конфликт на границе, говорится в сообщении организации.

«Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану необходимую помощь в разрешении конфликта», – приводит слова Зась РИА «Новости».

Так, число пострадавших в результате стрельбы на таджикско-киргизской границе возросло до шести, все являются гражданами Таджикистана, передает Sputnik Таджикистан. Врачи сообщили, что состояние раненых тяжелым не является.

Позже со стороны таджикской стороны поступит отказ на просьбу прекратить стрельбу на границе с Киргизией. Об этом сообщила в четверг Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности. Также киргизская стороны обвинила военных из соседнего государства в стрельбе по гражданским объектам.

«Требования кыргызской стороны о прекращении огня таджикские военные игнорируют», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе конфликта Таджикистан вопреки договоренностям применяет Вооруженные силы.  

Напомним, беспорядки на границе Киргизии с Таджикистаном вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями, есть сообщения о стрельбе.

Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. Как сообщала пресс-служба киргизского погранведомства, это связано с тем, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану.



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