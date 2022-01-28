 

Зеленский сменил командующего Нацгвардией Украины

28.01.2022, 3:14, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего Нацгвардией (НГУ) Николая Балана и назначил исполняющим обязанности главы генерал-лейтенанта Юрия Лебедя, следует из указов, опубликованных офисом президента Украины.

«Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардией Украины», – приводит текст указа Зеленского ТАСС.

Другим указом он распорядился «назначить генерал-лейтенанта Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Нацгвардией». До этого Лебедь занимал должность заместителя командующего НГУ.

Накануне командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе «Южмаш» в Днепре, где рано утром военнослужащий Нацгвардии Украины Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев из автомата, а затем сбежал с оружием. По данным МВД, погибли четверо военнослужащих и сотрудница завода, еще пять человек ранены. Рябчук задержан, открыто уголовное дело по статье «Преднамеренное убийство». Госбюро расследований также возбудило уголовное дело о служебной халатности против командования Национальной гвардии Украины.



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