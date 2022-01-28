Возможности нового проектора от Samsung

Благодаря подставке проектор вращается на 180 градусов и проецирует картинку диагональю до 100 дюймов на любую поверхность: стены, пол, стол, потолок. Он позволит пользователям просматривать контент в любое время и в любом месте. Изображение всегда остается высококачественным благодаря автофокусировке и автоматическому выравниванию. Проектор понравится также любителям путешествий благодаря своему компактному размеру и возможности работать от внешнего аккумулятора. Кроме того, The Freestyle легко превращается в уютную лампу — в комплекте с ним идет прозрачная крышка, помогающая проецировать размытые изображения. Проектор также можно подключить к стандартному патрону E и подвесить к потолку, чтобы демонстрировать контент на пол, например, во время игр с детьми.

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