Илларионов назвал стратегическую ошибку, которой ждет от Украины Путин

Он говорил о риске полномасштабного вторжения России в Украину и отметил, что война “не прекратится до тех пор, пока в Кремле его нынешний хозяин” – президент РФ Владимир Путин.

“Пока он находится там, он будет добиваться того, о чем неоднократно говорил. Для этого он использует разные инструменты, технологии, о чем уже неоднократно говорилось. Возможны провокации, перестрелки, возможны, к сожалению, жертвы. Возможны, хотя и маловероятны, локальные операции. Но большой войны, крупномасштабного наступления с попытками захватить огромные районы, территории Украины – как Южную Украину, Левобережную, с захватом или окружением крупных городов, с выходом на Днепр, попыткой окружения или захвата Киева, – вот этой большой войны не будет”, – заявил Илларионов.

Он сказал, что есть ряд существенных причин, почему это не произойдет.

“Главная причина заключается в том, что для того, чтобы вести большую войну против такой страны, какой сегодня стала Украина, какими стали Вооруженные силы Украины, каким стало украинское общество, готовое сопротивляться и отстаивать свою свободу, независимость, свои семьи, – с такой Украиной сегодняшний агрессор не справится. И агрессор знает это. Он не справится. С народом Украины он справиться не может. И поэтому он пытается справиться с отдельными лицами в украинском руководстве. С помощью запугивания, шантажа и других инструментов он пытается достичь того, чего не сможет уже никогда достичь большой войной. Он хочет добиться контроля над Украиной. Большой войной контроля над Украиной он достичь не может никогда. Может быть, мелкий, несчастный шанс был в 2014 году, но сейчас это невозможно. Украина стала другой”, – подчеркнул он.

Илларионов сказал, что Украина пока не стала “разменной монетой” для США и РФ.

“Но опасность такая существует. Если украинское руководство совершит серьезную, принципиальную, стратегическую ошибку. Эта ошибка называется “выполнение Минских соглашений”. Выполнение Минских соглашений означает, что украинский суверенитет переходит, по сути дела, в руки сепаратистов, убийц, террористов, которые управляются Путиным. Это главная цель Путина, которую он пытается осуществить в течение восьми лет, пытаясь заставить Украину разными способами начать выполнять Минские соглашения. Один он этого сделать не смог. Поэтому стал подключать других, в том числе и тех, кого называют союзниками Украины”, – добавил он.

По мнению Илларионова, некоторые союзники, хотя и предоставляют Украине помощь, в том числе военную, оказывают “беспрецедентное давление” на руководство страны с целью добиться выполнения Украиной Минских соглашений.

“Та трехмесячная кампания, которая ведется с 30 октября прошлого года, создающая панические настроения (и в Украине, и во всем мире) о большой войне, о большой европейской, мировой войне, нацелена только на то, чтобы под фальшивой угрозой большой войны заставить Украину выполнять неприемлемые для нее Минские соглашения”, – резюмировал он.

Украина готова выполнить Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе, но РФ должна начать с договоренностей по безопасности, достигнутых на саммите “Нормандской четверки” в Париже в 2019 году, говорил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в декабре 2021 года.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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