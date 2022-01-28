Le Figaro – США передали России предложения по дипломатии, но «готовятся к худшему»

Представители США и НАТО передали Москве письменные ответы на её предложения по безопасности в Европе, отвергнув требование о нерасширении НАТО на восток. Как пишет Le Figaro, теперь они «готовятся к худшему», отзывают своих дипломатов с Украины и гадают, когда может начаться российское вторжение.



AP

США передали Москве письменный ответ на её требования по безопасности в Европе, пишет Le Figaro. В нём, по словам главы американской дипломатии Энтони Блинкена, в том числе содержится предложение о ведении дипломатических переговоров, если РФ того захочет. Сам Блинкен заявил, что готов встретиться с Сергеем Лавровым «в ближайшие дни».

«Мы ясно дали понять, что мы решительно настроены сохранить и защищать суверенитет и территориальную целостность Украины и право государств выбирать собственные условия безопасности и альянсы», — заявил Блинкен.

При этом США призвали своих граждан, которые находятся на территории Украины, покинуть страну из-за якобы возросшей опасности российского вторжения. «Обстановка с безопасностью на Украине продолжает быть непредсказуемой из-за возросшей опасности российских военных действий и может обостриться без предупреждения», — заявили в американском посольстве. Вашингтон ещё в воскресенье стал отзывать дипломатов с семьями, затем то же сделали Великобритания и Канада. Украина расценила эти действия как чрезмерные. «Протягивает руку России» и НАТО, но альянс против того, чтобы отказывать новым членам в праве на вступление в свои ряды. «Мы также готовимся к худшему», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который при этом отметил, что альянс готов продолжать диалог с Россией.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США Венди Шерман отметила, что США ожидают, что РФ может использовать военную силу против Украины, и произойти это может до середины февраля. При этом она сказала, что им не известно, решил ли Путин идти в наступление. «Я не знаю, что происходит в голове у президента Путина. И никто не знает, кроме самого президента Путина. Думаю, что даже окружающие его люди не знают, что он в итоге сделает», — сказала она.

Однако, по её мнению, на решении Путина могут сказаться, например, Олимпийские игры в Пекине, на открытии которых он собирается присутствовать. «Я думаю, что, вероятно, президент Си не особенно хотел бы, чтобы Путин выбрал именно этот момент для нападения на Украину», — сказала Венди Шерман.

Она также отметила, что, несмотря на интенсивные дипломатические переговоры между Россией и Западом, «Россия продолжает наращивать угрозу против Украины». США при этом, по её словам, готовятся к любым сценариям: как полного, так и частичного вмешательства России, к гибридным, подрывным атакам, к саботажу, запугиваниям. Она считает, что даже один российский солдат на украинской территории представляет собой уже большую проблему, поскольку всему миру показывает, что и другие авторитарные лидеры могут действовать с той же безнаказанностью, пишет Le Figaro.