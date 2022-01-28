Корреспондент – на Украине проведут учения для населения на случай ЧС
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Министерство внутренних дел Украины проведёт в разных регионах страны массовые учения для гражданского населения на случай чрезвычайной ситуации. Как пишет «Корреспондент», в ходе учений будут отрабатываться оповещение граждан, порядок использования защитных сооружений и эвакуация. Также силовые структуры планируют проверить работу систем гражданской безопасности в населённых пунктах.
AP
Министерство внутренних дел Украины проведёт массовые учения для гражданского населения на случай чрезвычайной ситуации. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщили в департаменте коммуникации ведомства.
Отмечается, что тренировки пройдут в разных регионах страны.
«К учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы ГСЧС, НПУ, НГУ и ГНСУ. Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения со взрывоопасными предметами», — говорится в сообщении.
Рассказывать гражданам о том, как вести себя в случае ЧС, будут инструкторы, которые прошли обучение за границей: в Британии, США, Канаде, Польше и других странах.
Основными темами предстоящих учений будут оповещение, порядок использования защитных сооружений и эвакуация.
Кроме того, силовые структуры планируют проверить работу систем гражданской безопасности в населённых пунктах.
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