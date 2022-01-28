Мнение: “Триумф” венесуэльской оппозиции

Выдающийся успех венесуэльской оппозиции.

Затеяв компанию сбора подписей за всенародный референдум с требованием отставки президента Венесуэлы Николаса Мадуро, оппозиция смогла собрать всего 50 000 подписей (по некоторым данным, даже 50 000 не набрали) при необходимых для запуска референдума 4 183 997 подписей. Таким образом, в силу полного ничтожества оппозиции, референдум не состоится.

Одной из причин такой поддержки чавистов и игнора оппозиции является тот факт, что впервые за 7 лет, несмотря на американские санкции, экономика Венесуэлы показала рост – согласно данным ООН https://kawsachunnews.com/economic-growth-returns-to-venezuela-interview в 2022-м году ВВП Венесуэлы вырастет на 3% (банки прогнозируют рост 5-6%) при средних цифрах по региону в 2,1.

Инфляция в стране снизилась до однозначных цифр и фактически гиперинфляция в Венесуэле завершилась (77% в декабре 2020 против 7% в декабре 2021) Пока рано говорить о полной стабилизации страны, но определенных успехов в этом вопросе чавистам добиться удалось. Не без помощи внешних партнеров – Китая, России, Ирана и Кубы.

Ранее, на выборах в Венесуэле оппозиция смогла победить лишь в 4 субъектах из 23 (да, в Венесуэле свободные выборы, куда допускают оппозицию, даже проамериканскую). Это к вопросу о том, кого в реальности поддерживает народ Венесуэлы и почему Мадуро до сих пор управляет страной, а Гуайдо продолжает изображать клоуна в дешевом американском цирке, занимаясь дешевым грабежом тех венесуэльских активов, до которых с помощью США может дотянуться.

Интересно, кто же является большим ничтожеством – Гуайдо или Тихановская?

PS. И еще. Белый Дом нервно отреагировал на вопросы о том, что будет, если Россия начнет размещать вооружения в Латинской Америке, в частности на Кубе. Вашингтон обещает "быстрый и решительный ответ". Хотя казалось бы, кому какое дело, кого и зачем суверенные страны Латинской Америки приглашают на свою территорию. Как там любят говорить – "мы за свободу альянсов".

В свете поражений проамериканской оппозиции в Венесуэле и Никарагуа, а также провала попыток сменить режим на Кубе, данная тройка стран создает как для России, так и для Китая различные возможности для ведения различных операций на американском заднем дворе. В свете дальнейших перспектив эскалации Холодной войны, это будут весьма полезные возможности, о которых Вашингтону надо напоминать почаще, дабы они не пробавлялись иллюзией, что попыткам реализовать Доктрину Монро 2.0 ничего не угрожает.

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