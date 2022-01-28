Путин обратился к участникам мемориального вечера «Хранитель памяти»

К гостям и участникам мемориального вечера «Хранитель памяти», приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста, обратился президент РФ Владимир Путин.

«Сколько бы времени ни прошло, человечество никогда не забудет эту страшную по своим масштабам и жестокости трагедию, которая произошла в годы Второй мировой войны. В России глубоко скорбят о миллионах невинных людей, в том числе наших соотечественников, растерзанных в застенках концлагерей и гетто, расстрелянных карателями, погибших от голода и болезней. И мы гордимся беспримерным мужеством и самоотверженностью воинов Красной армии, союзников по антигитлеровской коалиции, бойцов движения Сопротивления, которые освободили Европу и мир от нацизма, спасли от истребления целые народы», – приводятся его слова на сайте Кремля.

По словам главы государства, «наш долг – сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны, как общее бесценное достояние беречь и защищать ее подлинных героев, пресекать попытки оправдать чудовищные злодеяния нацистских преступников и их пособников и всегда помнить, какими катастрофическими, ужасающими последствиями может обернуться потакание национализму, агрессии, расизму, антисемитизму и русофобии».

Вручение премии Российского еврейского конгресса (РЕК) «Хранитель памяти» в четверг вечером, в Международный день памяти жертв Холокоста, прошло в музыкальном театре «Геликон-опера». В 2022 году в числе лауреатов стал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили ТАСС в пресс-службе РЕК.

«Мэр Москвы Сергей Собянин, поэт и общественный деятель Евгений Евтушенко (посмертно), театральный режиссер, художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, основатель и сопредседатель центра и фонда «Холокост» Илья Альтман», – сообщили в РЕК имена лауреатов 2022 года.

Премия «Хранитель памяти» присуждается выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о тех, кто пострадал от геноцида.

В прошлом году премию получили руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава фонда «Эвен Эзер» Борис Васюков и драматург Александр Гельман.

Благотворительный мемориальный вечер «Хранитель памяти» с вручением одноименной премии в Москве по традиции стал главным событием недели памяти, которая в этом году проводится с 17 января по 4 февраля очно и онлайн. В программе около тысячи мемориальных, культурных и образовательных мероприятий в 80 российских регионах.