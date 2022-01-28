 

Путин обратился к участникам мемориального вечера «Хранитель памяти»

28.01.2022, 2:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

К гостям и участникам мемориального вечера «Хранитель памяти», приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста, обратился президент РФ Владимир Путин.

«Сколько бы времени ни прошло, человечество никогда не забудет эту страшную по своим масштабам и жестокости трагедию, которая произошла в годы Второй мировой войны. В России глубоко скорбят о миллионах невинных людей, в том числе наших соотечественников, растерзанных в застенках концлагерей и гетто, расстрелянных карателями, погибших от голода и болезней. И мы гордимся беспримерным мужеством и самоотверженностью воинов Красной армии, союзников по антигитлеровской коалиции, бойцов движения Сопротивления, которые освободили Европу и мир от нацизма, спасли от истребления целые народы», – приводятся его слова на сайте Кремля.

По словам главы государства, «наш долг – сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны, как общее бесценное достояние беречь и защищать ее подлинных героев, пресекать попытки оправдать чудовищные злодеяния нацистских преступников и их пособников и всегда помнить, какими катастрофическими, ужасающими последствиями может обернуться потакание национализму, агрессии, расизму, антисемитизму и русофобии».

Вручение премии Российского еврейского конгресса (РЕК) «Хранитель памяти» в четверг вечером, в Международный день памяти жертв Холокоста, прошло в музыкальном театре «Геликон-опера». В 2022 году в числе лауреатов стал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили ТАСС в пресс-службе РЕК.

«Мэр Москвы Сергей Собянин, поэт и общественный деятель Евгений Евтушенко (посмертно), театральный режиссер, художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, основатель и сопредседатель центра и фонда «Холокост» Илья Альтман», – сообщили в РЕК имена лауреатов 2022 года.

Премия «Хранитель памяти» присуждается выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о тех, кто пострадал от геноцида.

В прошлом году премию получили руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава фонда «Эвен Эзер» Борис Васюков и драматург Александр Гельман.

Благотворительный мемориальный вечер «Хранитель памяти» с вручением одноименной премии в Москве по традиции стал главным событием недели памяти, которая в этом году проводится с 17 января по 4 февраля очно и онлайн. В программе около тысячи мемориальных, культурных и образовательных мероприятий в 80 российских регионах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / Комитет Рады по ТЭК не поддержал кандидатуру Витренко на должность министра энергетики

20.08 / “Перепутали КГГА с Минкультом”. Кличко отреагировал на решение СНБО по усадьбе Барбана

22.12 / Песков назвал условие для новой встречи Байдена и Путина

14.10 / Эксперт оценил намерение США разместить войска в Узбекистане

05.09 / Москва сейчас очень серьезно задумывается о военной эскалации на Донбассе – Пионтковский

30.12 / Руководитель Спецсвязи ФСО Белановский назначен замглавы Минцифры

02.07 / Врио главы Ненецкого округа объяснил итоги голосования по Конституции

23.04 / Истребители ВМС США сопроводили Ту-142 над Тихим океаном

14.09 / В Китае решили создать «цивилизованный интернет»

15.06 / В компании Xiaomi получили патент на смартфон с огромной системой камер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика