США призвали Китай «склонить» Россию к дипломатии по Украине

Соединенные Штаты призывают Китай оказать свое влияние на Россию, чтобы склонить Москву к дипломатии в ситуации вокруг Украины, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Мы призываем Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы склонить ту к дипломатии, так как, если на Украине начнется конфликт, это не будет чем-то хорошим для Китая», – приводит слова Нуланд ТАСС.

Нуланд добавила, что конфликт существенно отразится на мировой экономике и энергетической сфере. «Всем нам будет сложнее вернуться к тому, чем следует заниматься», – сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам.

Ранее посольство Китая в Москве назвало фейком и провокацией публикацию Bloomberg о якобы имевшей место «просьбе» главы КНР Си Цзиньпина к президенту РФ Владимиру Путину «не нападать на Украину» во время Олимпийских игр в Пекине. В Кремле также назвали фейками сообщения о «просьбе» Китая не начинать войну в Донбассе.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Как утверждало Bloomberg, РФ не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что публикация Bloomberg является операцией американских спецслужб.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.