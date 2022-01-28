“Узнал о себе много нового”. Депутат Днепропетровского облсовета от ОПЗЖ установил в соцсети флаг РФ

По информации журналистов, после публикации флага Хоришко пожаловался, что начал получать личные сообщения “с негативной оценкой своего выбора”.

“Недавно прикрепил к аватарке флаг РФ как знак дружбы с братским народом. Узнал о себе много нового”, – написал он.

Сейчас профиль Хоришко в соцсети недоступен. Скриншот аккаунта сделал “Цензор.НЕТ”.

Скриншот: censor.net

Хоришко родился в 1982 году, он является директором предприятия “Эко-Союз Синельниково”. С 2016 года учится в Высшей школе менеджмента в польском городе Легнице, сообщил сайт Днепропетровского облсовета.

Контекст:

Украинцы 26 января на фоне угрозы вторжения РФ запустили патриотический флешмоб в Facebook. Пользователи соцсети устанавливают на аватарки сине-желтые флаги в качестве символа единства. В числе тех, кто это сделал, – украинские политики, чиновники, журналисты.

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