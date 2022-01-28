 

Каспаров: 20 с лишним лет путинской коррупции развратили Запад

28.01.2022, 2:22, Новости дня
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“Надо быть объективными. 20 с лишним лет путинской коррупции развратили Запад. Сегодня вопрос не в том, что думает Германия, или Франция, или Канада. Вопрос в том, что мы имеем невероятное количество коррумпированных политиков. Это не только [бывший канцлер Германии Герхард] Шредер или [экс-премьер-министр Франции Франсуа] Фийон, например. Многие действующие политики тоже задействованы, завязаны на фонды, которые помогают и которые заставляют принимать необъяснимые решения. Буквально день назад Канада отказалась поставлять в Украину оружие. При том, что украинская диаспора может повлиять на итог выборов в Канаде. Совершенно очевидно, что [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо как опытный политик имеет какие-то аргументы или связи, которые не позволяют ему принять очевидное решение, которое бы удовлетворило его избирателей”, – сказал он в ходе обсуждения угрозы российского вторжения. 

В связи с этим, считает Каспаров, ситуация остается подвешенной.

“[Президент РФ Владимир] Путин, конечно, хотел бы избежать войны и заставить Украину войти в сферу своего влияния, но понятно, что этого не произойдет. Поэтому я думаю, какие-то действия он предпримет: признание этого бандитского региона на востоке Украины, накачать его оружием, использовать вагнеровцев для провокации… Что-то он будет делать”, – резюмировал Каспаров.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В связи с этой эскалацией США и страны ЕС последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Президент Украины Владимир Зеленский призывал США ввести санкции против РФ до начала полномасштабного вторжения, а не после. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится. 

На фоне угрозы вторжения ряд стран, в частности США, Великобритания, Польша, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, предоставляют Украине оборонную помощь.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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