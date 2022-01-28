Кулеба и Боррель обсудили подготовку санкций против России

Боррель проинформировал Кулебу об итогах совещания Совета ЕС и пригласил его принять участие в следующем заседании совета. Собеседники обсудили подготовку санкций против РФ для сдерживания России от воплощения агрессивных планов в отношении Украины и Европы.

Особое внимание глава МИД Украины и представитель Евросоюза уделили перспективам продвижения дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта. Боррель подтвердил отсутствие намерений на этом этапе эвакуировать членов семей и сотрудников представительства ЕС в Украине.

19 января Боррель и Кулеба обсуждали пакет комплексного сдерживания России, в частности – подготовку жестких санкций ЕС против РФ в случае дальнейшей эскалации. Разговор состоялся в преддверии совета Евросоюза 24 января и на фоне “активных дипломатических усилий Украины, США и ЕС”, целью которых является избежание дальнейшей эскалации со стороны РФ.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

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