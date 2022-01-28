Guardian – «становится всё более иррациональным» — министр обороны Австралии осудил Путина за наращивание сил на границе с Украиной

Глава Министерства обороны Австралии Питер Даттон предположил, что напряжённая ситуация вокруг Украины связана с тем, что Владимир Путин стал задумываться о том, какое наследие оставит преемнику на посту президента России, пишет The Guardian. Даттон призвал оказать давление на Москву, чтобы предотвратить вторжение на Украину.



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Министр обороны Австралии Питер Даттон призвал международное сообщество «оказать как можно большее давление на Россию», чтобы не допустить «разрушительного» вторжения страны на Украину, пишет The Guardian.

Комментируя растущее беспокойство стран Запада нахождением у украинской границы около 100 тыс. российских военных, Даттон указал на наличие «тревожных признаков» относительно намерений России. По словам министра, «передвижение войск и значительное наращивание сил» Россией на границе с Украиной «вызывает беспокойство у каждого наблюдателя».

«Прислушаются ли они к этому или нет, в конечном счёте решает Путин, и он не сомневается, что Украина является частью России, которую он хочет в какой-то момент передать своему преемнику», — приводит издание слова австралийского политика.

По его словам, российский лидер Владимир Путин, как и другие диктаторы, «которые стареют и хотят оставить своё наследие, становится всё более и более иррациональным».

При этом Даттон предупредил о «разрушительном» влиянии любого потенциального вторжения на Украину, так как оно нарушит мировые экономические рынки, повлияет на энергетическую безопасность Европы и, что «важнее всего, унесёт десятки тысяч жизней».

Хотя США обсуждают с союзниками возможность размещения дополнительно нескольких тысяч военнослужащих в странах Восточной Европы, входящих в НАТО, в правительстве Австралии отмечают, что не планируют направлять военные силы в регион в случае конфликта. Впрочем, Канберра рассматривает возможность дополнительных поставок сжиженного природного газа в Европу, после того как в Лондоне и Вашингтоне высказали опасения, что зависимость региона от российского газа делает его уязвимым в условиях нарастающего противостояния с Москвой.

Не обошёл вниманием министр обороны Австралии и отношения страны с Китаем, пообещав продолжать выступать против «воинственного подхода» Пекина всего через несколько часов после того, как новый посол Поднебесной прибыл в страну с «примирительным посланием».

В среду в Австралию прибыл новый посол Китая Сяо Цянь, подчеркнув, что отношения стран находятся «на переломном этапе» и сталкиваются со «множеством трудностей и проблем». Впрочем, по мнению дипломата, у них «огромные возможности и потенциал».

На прибытие нового посла Даттон отреагировал словами приветствия, отметив, что Канберра стремится к «хорошим, крепким, дружеским отношениям» с Пекином. Тем не менее, как отмечает The Guardian, политик заявил, что Китай находится «в конфликте» или «ссоре» с Австралией и многими другими странами, предупредив, что подобный «воинственный подход» неприемлем.