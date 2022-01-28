Найденный спящим на обочине в Челябинской области ребенок погиб

Ребенок, которого в июле 2021 года нашли спящим на обочине в Южноуральске Челябинской области, погиб во время пожара в квартире, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

«В Южноуральске погиб ребенок, которого летом видели на обочине… Мама этого ребенка не злоупотребляет алкоголем, но у нее есть определенные особенности здоровья, которые нуждаются в коррекции», – написала Майорова на своей странице в Facebook.

Сообщение о пожаре поступило 27 января. В комнате на первом этаже горела мебель и вещи, а в соседней комнате было обнаружено тело мальчика 2018 года рождения. Ребенок на момент пожара находился дома один.

По словам Майоровой, в этом случае были основания для ограничения в родительских правах матери по состоянию здоровья, исковое заявление было подано в суд еще 16 октября 2021 года. Решение до сих пор не принято.

По факту гибели ребенка в пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В июле 2021 года мальчика нашли спящим на обочине с игрушечной машинкой, оказалось, что он шел вместе с сестрой в гости к бабушке, но заигрался и уснул у дороги.