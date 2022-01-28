Видео: Кто такой Такер Карлсон
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В российских СМИ стали цитировать американского телеведущего Такера Карлсона, который часто комментирует украинский кризис и переговоры Вашингтона с Москвой, причем, как кажется многим, с пророссийских позиций. Кто такой Такер Карлсон, почему его называют самым влиятельным консерватором Америки и действительно ли его взгляды можно назвать пророссийскими?
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Дмитрий Бавырин
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