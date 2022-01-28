Полиция США объявила о розыске покормившего чужого младенца мужчины

Полиция американского города Де-Мойн, штат Айова, разыскивает неизвестного мужчину, который проник в отделение для новорожденных местной больницы и покормил из бутылочки чужого ребенка.

«Наши детективы расследуют этот странный и тревожный инцидент», – передает РИА «Новости» сообщение полиции, призывающее общественность делиться информацией.

Как передает местный телеканал KCCI, мужчина проскользнул мимо дежурившей медсестры, а после кормления младенца покинул здание больницы. Ребенок, по предварительным данным, не пострадал. «Первый вопрос, который приходит в голову: зачем? Понятно, что семья очень напугана», – сказал представитель полиции.

Напомним, в августе в социальной сети было опубликовано видео, на котором отец держит за ножку младенца и размахивает им как куклой. В крови мужчины были обнаружены наркотические вещества. В МВД установили, что родителями младенца являются 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Они жили в палатке в лесу в Сочи.