Комаровский: Предыдущие волны коронавируса уже нас так побили, что украинца без антител найти практически невозможно

“Вы говорите, угроза вторжения [России]. Всей стране в декабре сказали: у вас угроза вторжения, в середине января к вам придет “Омикрон”. Вам сказали это месяц назад, больше уже. […] Вам сказали – и что вы сделали? Сегодня 30 тыс. заболели. 50 тыс. будет к концу месяца заболевать. В день будет заболевать. Это нам повезет, если будет 50 тыс. А есть прогнозы, что у нас будет в день заболевать 80 тыс. человек”, – заявил он.

Поскольку на тестах в Украине “всю жизнь экономили и выявляли одного из четырех-пяти реально заболевших”, официальная статистика не отображает реальной ситуации с заболеваемостью в стране, сказал Комаровский. По его оценке, COVID-19 переболела уже половина населения.

“Плюс порядка 15 млн полностью вакцинированы. То есть фактически нас спасает только то, что предыдущие волны уже нас так побили, что украинца без антител найти практически невозможно. Но тем не менее что, в медицину вы влили много? Вы врачей мотивировали? Вы только сказали, что теперь врачи должны получать 20 тыс. грн в месяц, но за счет внутренних ресурсов. Теперь массово переводят этих врачей на полставки, увольняют санитарок, – и это мы классно к чему готовимся? К вторжению, которое уже идет”, – заявил доктор.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года.

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

26 января в Украине подтвердили более 32 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, это рекордный показатель суточной заболеваемости в стране. Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 3,9 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 99 738 пациентов, выздоровело 3,6 млн человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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