ZDF – ответ НАТО — это «резкая отповедь» России

Ответ США и НАТО на требования РФ по безопасности — это «довольно резкая отповедь», считает ZDF. Но в ней есть и предложение вести переговоры о вооружении и взаимном информировании. Однако не нужно быть пророком, чтобы предвидеть, что главе Кремля Владимиру Путину этого будет недостаточно, убеждена корреспондент немецкого телеканала Анна Гелинек.

Госпожа Анна Гелинек, получается, американцы и НАТО передали свои ответы. И, по сути, они сказали Москве «нет», не так ли?

АННА ГЕЛИНЕК, корреспондент ZDF: На пяти страницах НАТО изложило то, что в Москве, скорее всего, уже ни у кого не вызвало удивления. Конкретно речь идёт об основных требованиях РФ остановить расширение НАТО на восток, предоставить гарантии, что Украина никогда не станет членом НАТО и что войска альянса не будут размещаться в восточноевропейских странах. НАТО дало понять, что эти требования абсолютно невыполнимы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня ещё раз подчеркнул, что любая страна имеет право сама выбирать свои союзы. Это, конечно же, касается и Украины.

Ответ НАТО — это довольная резкая отповедь РФ по её основным требованиям, но в нём есть и предложение вести переговоры о вооружении, ракетах средней и малой дальности, а также о взаимном информировании по поводу учений и передвижения войск. Москва теперь будет изучать это письмо. Но не нужно быть пророком, чтобы предвидеть, что Владимиру Путину этого будет недостаточно. Сегодня из Москвы уже последовала первая реакция: ответ НАТО свидетельствует о нулевом прогрессе.

Теперь планируется провести ещё одну встречу в нормандском формате. То, что в этой ситуации Германия проявляет сдержанность, производит плохое впечатление, особенно на Восточную Европу?

АННА ГЕЛИНЕК: Да, сегодня заместитель министра иностранных дел Польши раскритиковал блокировку Германией поставок её бывшего оружия через Эстонию на Украину. По его словам, это символическая политика, которая в этой особой ситуации абсолютно неприемлема. Но и другие страны, в частности Великобритания, злословили по поводу поставки Киеву 5000 шлемов. И даже американского госсекретаря Энтони Блинкена сегодня на пресс-конференции спросили, считает ли он Германию надёжным партнёром альянса. Он критики никакой не высказал и сообщил, что твёрдо верит в солидарность Германии и что у каждой страны различные процедуры утверждения и возможности.

Дипломатично. С нами на связи из Брюсселя была Анна Гелинек. Спасибо Вам.

Дата выхода в эфир 27 января 2022 года.