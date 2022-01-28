 

В Киргизии сообщили о стягивании Таджикистаном тяжелой техники к границе

28.01.2022, 1:02, Новости дня
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Таджикская сторона в настоящее время стягивает в зону конфликта на границе с Киргизией тяжелую технику и личный состав, сообщила Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

«Директор ПС ГКНБ генерал-майор Уларбек Шаршеев заявил, что именно таджикская сторона не прекращает огонь, более того, продолжает стягивать к границе тяжелую военную технику и личный состав», – цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что к границе Таджикистана и Киргизии стягиваются войска. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии заявил о применении таджикской стороной минометов и гранатометов.

Беспорядки на границе Киргизии с Таджикистаном вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями, есть сообщения о стрельбе.

Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. Как сообщала пресс-служба киргизского погранведомства, это связано с тем, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану.



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