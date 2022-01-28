Блогера Хизу объявили в федеральный розыск

Блогер и пранкер Хиза (Хизри Запиров) объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве, его проверяют на причастность к преступным схемам, связанным со ставками на спорт.

«УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД РФ по Москве за совершение преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ («Мошенничество»), разыскивается Запиров Хизри Надирович, 13.11.1995 года рождения, уроженец с. Герга Каякентского района Республики Дагестан, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Херсонская», – передает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД.

Telegram Shot выяснил, что, по словам Запирова, он не получал повестки и информации о следственных действиях в отношении него. Выяснилось, что до этого пранкера и ряд блогеров опросили в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Речь шла о ставках на спорт.

Запиров заявил, что не причастен к преступным схемам и воровству денег людей. Он только рекламировал букмекерские конторы.

Уроженец Дагестана Хизри Запиров специализируется на съемке вирусных роликов, в том числе с участием престижных автомобилей. Один из последних популярных пранков блогера – подушка безопасности, подложенная в диван и подкидывающая в воздух его гостя, героя интернет-мемов Мурада. В Instagram Запирова – около 8 млн подписчиков.