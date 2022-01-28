 

Нуланд сочла «нормандский» формат лучшим для урегулирования в Донбассе

28.01.2022, 1:02, Новости дня
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«Нормандский» формат является лучшим вариантом для урегулирования конфликта в Донбассе и претворения в жизнь Минских соглашений, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Мы полагаем, что нормандский формат является наилучшим для выполнения Минских соглашений и урегулирования конфликта в Донбассе», – приводит ТАСС комментарий Нуланд по поводу прошедшей в Париже встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки».

«Хорошо, что РФ решила сесть за стол переговоров по этому вопросу, и мы надеемся, что они решат сесть за стол переговоров по всем другим вопросам, о которых мы говорили», – сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты считают позитивным шагом состоявшиеся в Париже переговоры политических советников «нормандской четверки». «Мы полностью поддерживаем международные усилия, в том числе нормандский формат. <…> Мы готовы поддержать любые искренние усилия по достижению прогресса со всех сторон. Конечно, это (встреча в Париже) – позитивный шаг», – сказала она.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Накануне канцлер Австрии Карл Нехаммер и глава Евросовета Шарль Мишель заявили, что Европейский союз готов решать проблемные вопросы с Россией вокруг Украины с помощью диалога и считает «нормандский формат» наилучшим средством для этого взаимодействия. Ранее Москва предложила ЕС разморозить треки переговоров по безопасности.

В среду замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров стран «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.

Днем ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.



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