Сейм Польши призвал страны ЕС и НАТО оказать всемерную поддержку Украине

В принятой резолюции польские депутаты напомнили о суверенитете Украины и выступили против нарушения ее территориальной целостности и нерушимости границ.

“Сейм с обеспокоенностью наблюдает за действиями РФ, направленными против Украины. Эта деятельность представляет серьезный риск возникновения вооруженного конфликта и дестабилизации Европы, что противоречит интересам Польши. Обращаемся к правительствам стран НАТО и ЕС с призывом оказать всестороннюю поддержку Украине, оказавшейся перед лицом войны, и к твердому ответу государств-членов ЕС и НАТО на агрессию РФ”, – сказано в документе.

В Сейме указали, что одним из измерений нынешнего кризиса является энергетическое давление Российской Федерации, направленное против стран ЕС и ассоциированных с ним стран. Депутаты выступили против запуска газопровода “Северный поток – 2”, нарушающего европейское единство перед лицом агрессивных действий России.

Сейм выразил несогласие с политикой РФ, которая нарушает международное право и разрушает порядок и мир в Европе.

“Знакомые с историей ХХ века, мы считаем своим долгом как государства-члена НАТО и ЕС призвать наших союзников и партнеров к совместным действиям по предотвращению угрозы вооруженного конфликта в Европе”, – отмечено в резолюции.

Контекст:

17 декабря на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

26 января заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что США видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины до середины февраля. Она отметила, что не знает, принял ли тот окончательное решение.

Посол США в России Джон Салливан вечером 26 января передал министерству иностранных дел РФ письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по “гарантиям безопасности”. Документ пока не опубликован.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не может подробно говорить об ответе Вашингтона на требования Москвы по “гарантиям безопасности”. По его словам, содержание документа соотносится с позицией США, о которой открыто говорили ранее.

Столтенберг 26 января заявил, что НАТО также передал свой ответ России. По его словам, есть три направления, по которым Альянс может сотрудничать с Россией. Они касаются отношений и контактов между Россией и НАТО, европейской безопасности, включая ситуацию в Украине и вокруг нее, и контроля над вооружениями. “Во всех наших усилиях мы продолжаем тесно координировать свои действия с Украиной, а также с другими партнерами, включая Финляндию, Швецию, Грузию и, конечно же, Европейский союз”, – заявил он. Также Столтенберг призвал РФ вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы.

В письменном ответе США России по так называемым “гарантиям безопасности” нет “позитивной” для РФ реакции по вопросу дальнейшего расширения НАТО на восток, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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