 

Помощник мэра города Исфара пострадал во время конфликта на границе с Киргизией

28.01.2022, 0:18, Новости дня
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Помощник мэра Исфары в Таджикистане получил огнестрельное ранение, выехав на место происшествия у границы с Киргизией.

«Огнестрельное ранение получил помощник мэра города Исфара, выехавший на место вооруженного инцидента с руководителем города Баховаддином Баходурзода», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что на месте инцидента продолжается стрельба.

Беспорядки на границе Киргизии с Таджикистаном вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями.  

Как сообщала пресс-служба киргизского погранведомства, это связано с тем, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану.



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