 

Число пострадавших из-за столкновений на границе Таджикистана и Киргизии возросло до 17

28.01.2022, 0:18, Новости дня
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Число пострадавших с обеих сторон из-за перестрелки на таджикско-киргизской границе возросло до 17, из них 13 – с таджикистанской стороны, передает Sputnik Таджикистан.

«Общее число раненых по обе стороны возросло до 17. Ранения получили 13 таджикистанцев, из них 11 военнослужащих (один в тяжелом состоянии) и двое гражданских, с кыргызской стороны – четверо пострадавших», – информирует Sputnik Таджикистан со ссылкой на больницу Исфары.

Ранее стало известно о гибели жителя таджикского села Ходжи Аъло от огнестрельного ранения. «В ходе перестрелки между таджикскими и киргизскими пограничниками смертельное ранение получил житель таджикского кишлака Ходжи Аъло Обиджон Туйчиев», – сообщил источник агентству.

До этого сообщалось, что четверо военнослужащих Киргизии пострадали во время перестрелки на границе с Таджикистаном.

Ранее сообщалось, что к границе Таджикистана и Киргизии стягиваются войска. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии заявил о применении таджикской стороной минометов и гранатометов.

Беспорядки на границе Киргизии с Таджикистаном вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями, есть сообщения о стрельбе.

Пограничники Киргизии были переведены на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном. Как сообщала пресс-служба киргизского погранведомства, это связано с тем, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану.



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