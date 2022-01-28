Начались переговоры Киргизии и Таджикистана по конфликту на границе

Представители Киргизии и Таджикистана проводят встречу с целью урегулирования ситуации на границе, проинформировала киргизская погранслужба.

«Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности) Кыргызской Республики сообщает, что полномочный представитель президента Кыргызской Республики в Баткенской области А. Алимбаев и пограничный представитель Кыргызской Республики по Баткенскому направлению полковник К. Толонбаев находятся на встрече с губернатором Согдийской области Таджикистана и пограничным представителем Республики Таджикистан. Встреча началась в 01.43 28 января 2022 г. (27 января в 23.43 мск) и проходит в местности Как-Сай Баткенского района», – приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее Киргизия обвинила Таджикистан в срыве переговоров, нарушении двусторонних договоренностей о прекращении огня и продолжении обстрела киргизских военных. В свою очередь в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана заявили, что представитель Киргизии не прибыл на переговоры по урегулированию конфликта на границе, вместо этого был открыт огонь по мирным гражданам Таджикистана.

Напомним, в четверг произошла перестрелка между военными Киргизии и Таджикистана, жители населенных пунктов на границе республик начали покидать дома. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии заявил о применении таджикской стороной минометов и гранатометов. Обе стороны начали стягивать к границе войска. В Киргизии зафиксировали переброску Таджикистаном к границе тяжелой техники. В Таджикистане заявили, что Киргизия применила в конфликте на границе беспилотники. Число пострадавших с обеих сторон достигло 17 человек, один житель Таджикистана погиб. Помощник мэра города Исфара в ходе конфликта на границе получил ранение.

Беспорядки на границе двух стран вспыхнули из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями. В Киргизии заявляли, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану. В ответ Киргизия перевела пограничников на усиленный вариант службы. ОДКБ предложила Таджикистану и Киргизии помощь в разрешении конфликта.