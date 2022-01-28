 

Зеленский пообщался с Байденом и рассказал об итогах “продолжительного разговора”

28.01.2022, 0:10, Новости дня
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“Имел продолжительный телефонный разговор с Байденом. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее. Поблагодарил президента Байдена за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины”, – написал глава государства.

Мав довгу телефонну розмову з @POTUS. Обговорили поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. Подякував Президентові @JoeBiden за військову допомогу, що триває. Обговорили також можливості щодо фінансової підтримки України. pic.twitter.com/eUBfEaeZA7

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2022

Контекст:

Беседа Зеленского и Байдена состоялась на фоне сообщений о наращивании Россией военных сил вокруг границы с Украиной и о возможном ее вторжении на украинскую территорию.

О запланированном на 27 января разговоре двух лидеров ранее  сообщали СМИ. По данным источников LIGA.net, он должен начаться в 21.00.

Предыдущий телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся 2 января. В пресс-релизе Белого дома после разговора президентов США и Украины сообщалось, что “Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину”. 

“Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непреклонную поддержку Украины”, – заявил по итогам разговора Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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