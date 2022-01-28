Ледокол “Ноосфера” 28 января отправится в первый рейс в Антарктиду

“Это символично, ведь именно 28 января считается датой открытия Антарктиды”, – подчеркнули в НАНЦ.

Перед отправкой в рейс журналистам расскажут об исследованиях, которые будет проводить команда ледокола, а также о его маршруте.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/298595295637234

5 декабря 2021 года ледокол из морского порта Одессы отправили на техническое обслуживание на судоремонтный завод в Черноморск Одесской области.

Контекст:

James Clark Ross – бывший флагман Британской антарктической службы. Он был спущен на воду в 1990 году, указано на сайте Британской антарктической службы. По оценке специалистов Морского технического университета имени адмирала Макарова (Николаев), судно пригодно для эксплуатации еще не менее 20 лет с возможным продлением срока эксплуатации до 25–30 лет с момента приобретения, сообщали в НАНЦ.

Украинские полярники в феврале попросили президента Украины Владимира Зеленского о ледоколе для антарктической станции. Президент обещал, что государство “сделает все” для этого.

7 июля 2021 года правительство Украины выделило средства на покупку ледокола для антарктических экспедиций. Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий сообщил, что судно обойдется Украине в $5 млн, хотя начальная цена была в районе $10 млн. Позже процедуру покупки согласовал комитет Верховной Рады.

19 августа НАНЦ и британское учреждение “Исследования и инновации” подписали акт о покупке ледокола. 30 августа над James Clark Ross подняли украинский флаг. 5 октября ледокол прибыл в Одессу.

29 октября стало известно, что ледокол получил новое имя – “Ноосфера”. Название было выбрано, поскольку работать с ледоколом будет научный персонал станции “Академик Вернадский”, названной именем украинского ученого, одного из основных авторов философской теории ноосферы.

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