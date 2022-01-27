Эксперты: Российская молодежь освоила социальные лифты

Большинство молодых россиян считают, что могут пробиться без какой-либо протекции. В последние годы у школьников, студентов и молодых специалистов появилась масса возможностей для самореализации благодаря новым социальным лифтам. Это отметили даже составители международного рейтинга конкурентоспособности талантов. Но какие проблемы молодежи еще предстоит решить – это обсудили участники круглого стола в четверг.

«Еще несколько лет назад я считала тему российской молодежной политики очень противоречивой. Но за последние несколько лет ситуация изменилась, и я в восторге от нового качества и актуальности той молодежной политики, которая есть сейчас», – сообщила Екатерина Соколова, заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ (Экспертного института социальных исследований). Эксперт выступила в качестве модератора прошедшего в четверг круглого стола на тему «Молодежная политика России: новые контуры и приоритеты».

«Сегодня молодежная политика существенно отличается от той, что была десять лет назад», – считает исполнительный директор Российского движения школьников (РДШ) Ирина Плещева. Она пояснила: если в начале 2010-х за молодежную повестку отвечали институты власти – в первую очередь Росмолодежь, то сейчас появилось то, что можно назвать «агрегаторами молодежной активности». Как отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, к таким «агрегаторам» можно отнести и открывшийся в середине 2010-х образовательный центр «Сириус», и модернизированное общество «Знание» с его проектами, и молодежные инициативы ОНФ, и наконец, собственно многочисленные проекты на базе платформы «Россия – страна возможностей».

Комиссаров отметил, что эта платформа, созданная в 2017 году по инициативе президента, стала хорошо отлаженным социальным лифтом. В избранной в 2021-м Госдуме нового созыва более двух десятков депутатов прошли прошли через конкурсы платформы «Россия – страна возможностей». «Четверо были участниками «Лидеров России» и 23 – «Лидеры России. Политика». Все это говорит о том, что система начала работать», – отметил Комиссаров.

«Есть конкретные примеры назначений на позиции мэров, в том числе руководителей городов-миллионников, заместителей министров, региональных министров, которые попали на эти позиции, воспользовавшись социальным лифтам. В том числе, благодаря «Лидерам России», – рассказал Комиссаров.

«Я, родившаяся и закончившая школу на селе, сейчас убедилась, что РФ действительно становится страной возможностей», – в свою очередь отметила Плещева. «Наша общая задача – предоставить молодым специалистам возможность развиваться», – добавила исполнительный директор Российского движения школьников. То, что у новых поколений россиян появляется больше возможностей для самореализации, констатируют в том числе и зарубежные эксперты, отметил Комиссаров. Он подчеркнул – если в 2017 году РФ находилась на 56-м месте в «Глобальном рейтинге конкурентоспособности талантов» (GTCI) то в 2021 году – уже на 45-м из 134 стран мира. «По данным ВЦИОМ, 67% молодых россиян уверены в своих возможностях реализовать себя без денег и блата. Среди участников платформы «Россия – страна возможностей» такого мнения придерживается 93%», – рассказал Комиссаров.

«Могу сказать, что я и сам воспользовался социальным лифтом, победив в конкурсе «Лидеры России», – заметил генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль. Сейчас, по его словам, обновленный просветительский проект помогает старшеклассникам найти свой путь в жизни. «Участники многочисленных марафонов Российского движения школьников попали в молодежную редакцию «Знания», другие стажируются или устраиваются на работу в крупные компании, чьи руководители участвовали в проектах нашего общества», – сообщил гендиректор «Знания».

«Например, формат «Лига знаний» позволяет не только получать знания, но и проявить себя, показать, насколько ты эрудирован и можешь работать в команде, – рассказал Древаль. – Успешной оказалась идея запустить хакатон (форум, на котором специалисты в разных областях сообща обсуждают тот или иной проект – прим. ВЗГЛЯД) по созданию просветительских онлайн-проектов, где молодежь сама выступает в роли продюсеров и ведущих. В этом году появится несколько хакатонов. Они будут распределены по тематикам. Мы вместе с ребятами будем определять ключевые проекты «Знания».

«Скорость с которой в стране появляются новые проекты по вовлечению молодежи в различные проекты, не может не восхищать», – отметил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Важно учитывать одну из основных потребностей молодых людей, которым сейчас от 14 до 35 лет – жить в государстве без бюрократических препон и барьеров, заметил депутат. «Молодежи хочется простоты и понятности не только, например, от обращения к порталу Госуслуг или Сбера – но и например, от процесса поступления в вуз, оформления ипотеки, устройства на работу и так далее», – заметил депутат. Свою задачу законодатель видит в помощи в снятии упомянутых им барьеров.

«Приоритетное направления – помочь молодежи с трудоустройством. Особое внимание обращаем на нужды инвалидов, сирот, – рассказал Метелев. – Еще один приоритет на этот год – обновление закона о молодежной политике. Акцент, в частности, будет сделан и на теме волонтерства, а именно на разработке законопроекта о страховании добровольцев, работающих в опасных условиях (например, при тушении пожаров или, помогая медикам в ковид-клиниках)».

«Наиболее активная часть молодежи – студенчество. Но вузовские стипендии как были, так и остаются больной темой. Ежегодно они индексируются на копейки, полторы-две тысячи рублей – это не деньги», – посетовал глава думского комитета по молодежной политике. Понятно, что с экономической точки зрения размер сразу всех стипендий тяжело увеличить, но можно подумать о выработке общего подхода – кто должен стать приоритетным получателем повышенных стипендий, добавил депутат.

«Помимо этого, у нас в работе проект закона по оценке качества образования, – рассказал Метелев. – У студентов часто нет никакого права сообщить ректорату о проблемах: либо проигнорируют, либо отчислят, это сплошь и рядом. Мы разработали инициативу, чтобы студенты могли оценивать качество преподавания, охраны, питания, сообщая об этом ректорату, который обязан принять меры и сообщить об этом Министерству образования».

Результатов хотят даже школьники, многие из которых оказываются недовольны стандартными мероприятиями по профориентации, отметила Плещева. По словам исполнительного директора РДШ, 66% учеников школ не видят особой пользы от подобных мероприятий.

«Запросы у наших ребят появляются со скоростью вселенной, на что команде РДШ приходится быстро реагировать, оставаясь в мейнстриме, но не скатываясь до панибратства. У школьников, особенно старшеклассников, огромный запрос на нестандартные формы обучения. Их трудно удивить теоремой Пифагора, которую можно найти в интернете. Они хотят, чтобы у учителей не только были так называемые «хард скиллс» (профессиональные навыки), но и «софт» (личные качества), – рассказала эксперт.