 

Кабмин предложил создать в Украине Национальную комиссию по регулированию в сфере транспорта

27.01.2022, 23:26, Новости дня
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“Комиссия будет участвовать в формировании тарифной и ценовой политики относительно использования железнодорожными путями, диспетчерскими службами, вокзалами и другими объектами инфраструктуры, обеспечивающими движение железнодорожного транспорта общего пользования; аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов на подходе и в районе аэродрома; специализированных услуг в портах и аэропортах в соответствии с перечнями, определенными правительством; услуг, которые оплачиваются в составе портовых сборов в соответствии с законом Украины “О морских портах”, – сказал нардеп.

По его словам, Нацкомиссия сможет обеспечить “благоприятные организационные и экономические условия для привлечения инвестиций” в сферу транспорта, а также защиту прав потребителей.

“Комиссия будет разрабатывать и утверждать специальные условия и правила предпринимательской деятельности. На мой взгляд, установление четких, понятных и прозрачных правил для всех представителей бизнеса пойдет им только на пользу”, – добавил Крейденко.

Законопроект №6514 о внесении изменений в закон о транспорте зарегистрирован в Верховной Раде 13 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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