 

Квита избрали президентом “Могилянки”, во время выборов неизвестные похитили ящик с бюллетенями

27.01.2022, 23:26, Новости дня
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“На избирательный участок только что было совершено нападение и открыто похищен один из ящиков для голосования. Работает полиция”, – написал он.

По словам Квита, очевидцы рассказали, что нападение совершила группа из 8-10 мужчин в масках. Он добавил, что, несмотря на инцидент, голосование продолжилось.

https://www.facebook.com/serhiy.kvit.3/posts/6919836998089108

В Национальной полиции отреагировали на инцидент и сообщили, что около 14.00 в зал для голосования вошли пять человек, которые сначала облили зеленкой одну урну, а другую вместе с бюллетенями вынесли из помещения. Впоследствии полицейские обнаружили урну невредимой на одной из соседних улиц.

“Сведения по этому событию внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц. Правоохранители устанавливают нарушителей, чтобы привлечь их к ответственности”, – говорится в сообщении полиции. 

В итоге Квит все равно победил, сообщает в Facebook Асоциация выпускников Киево-Могилянской академии. 

Во втором туре выборов за него отдали голоса 235 человек (52,80%), за его соперницу Александру Гуменную – 191 (42,92%).

https://www.facebook.com/KMAalumni/posts/6853795858026236

Квит поблагодарил всем “могилянцев” и друзей Киево-Могилянской академии за участие и поддержку, записав после завершения голосования видеообращение. 

https://www.facebook.com/serhiy.kvit.3/videos/280563284174661/

Контекст:

Национальный университет “Киево-Могилянская академия” – высшее учебное заведение, расположенное в Киеве.

В 2015 году академия отметила 400-летний юбилей. Фактически день рождения академии традиционно празднуют 15 октября, но юбилейные мероприятия в университете начались 28 июня с конвокации – так в КМА называют выпускной. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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