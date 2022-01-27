Мнение: Запрещенные и побежденные

О захвате тюрьмы Ас-Синаа

Запрещенные и побежденные

Итак, прошла ровно неделя с того момента, как боевики МТО «Исламское государство» атаковали тюрьму ас-Синаа в районе Гувейран сирийской Эль-Хасеке. Напомним тезисно: в тюрьме содержалось порядка 5000 боевиков, 800 из них было освобождено силами ИГ, после чего в одном из комплексов тюрьмы закрепились штурмовики из рядов ИГ, которых было около 50-70 человек, попутно взяв в заложники столько же курдов, и далее началось сие кино.

Предшествовало этому всё то, что в сирийской пустынной части ИГ на протяжении последних лет после того, как они потерпели поражение в попытке построить Халифат, сумели уйти в ячейки и сохранить влияние на некоторых территориях. Сирия и Россия не смогла обеспечить достаточное давление на действия боевиков, более того, не была закрыта должным образом сирийско-иракская граница.

Следствием этого стало то, что с начала декабря 2020 по конец января 2021 года, после трёхмесячного затишья, на участке иракско-сирийской границы, приблизительно в 75 километрах от сирийского Абу-Кемаля, группами по 20-30 боевиков, было переведено в сирийскую пустыню около 200 боевиков. Вскоре они восстановили свою деятельность в районе Т-2, отрезках трассы М20, Итрии, в высотных районах к северу от Эш-Шолы и многих других районах. Помимо официальных релизов ИГ, интернет-сводок, были ещё и те, о которых говорить нельзя, и только по счастливой случайности они обошлись без потерь.

Духи, в ходе установленного с ними контакта с помощью спиритических сеансов, сами неоднократно заявляли, что слышали ночью вертолёты и как они пережидали в норах. В том числе они спокойно выезжали в район населённых пунктов расположенных на Евфрате, где воочию видели проезды наших военных.

Вспомнив предысторию формирования дополнительных сил пойдём далее. А тут, несмотря на не особо снизившуюся активность ИГ в пустыне, под более плотным рассмотрением можно было увидеть то, что с лета 2021 она всё-таки сильна спала, и вообще, было ощущение, что духи пропали. И тут, подводя всё к операции под штурм тюрьмы, 20-21 ноября в пустыне провинции Дейр-эз-Зор, происходит авиаудар ВВС США по месту, где боевики Исламского государства готовили для теракта начиненную взрывчаткой машину. Уже тогда в заявлении проамериканских «Сирийских демократических сил» отмечается, что боевики собирались совершить нападение на тюрьму, как раз в той самой провинции Хасака. Целью нападения должно было быть вызволение из нее именно боевиков ИГИЛ. Далее были несколько КТО, где курдские силы ликвидировали планировавшего теракт боевика и задержали еще 4-х, у всех них были обнаружены средства связи, взрывные устройства и стрелковое вооружение.

Итак, вернёмся к самому захвату тюрьмы, который уже свершился. На основе моих традиционных шизофренических порывов (именуемой аналитикой, которую умники так все не любят), я могу с неуверенностью сказать следующее:

• такое длительное удерживание тюрьмы не имело никакого иного смысла, кроме как взять на себя весь удар курдов и союзнических сил, для того, чтобы дать рассредоточиться и уйти освобождённым боевикам, иначе зачем держать тюрьму 6 дней, когда у тебя минимум боеприпасов, отсутсвует тяжёлое вооружение (БМП курдов крутило на видео ИГ кормой, как выпускница на балу и спокойно ушла восвояси), а также провианта

• все последние заявления курдов, на фоне постепенного занятия секторов тюрьмы, что они захватили или им сдалось какое-то число боевиков есть ничто иное, как манипулирование на фоне провальной ситуации, так как данные боевики были теми ~4000, которые остались в заблокированной тюрьме и не ушли с остальными силами, сдавшиеся были обычным балластом ИГ, которые провели в заточении между двумя сторонами почти неделю, без воды и еды

• на настоящий момент можно сказать, что как минимум 700 террористов успели уйти в населенные пункты к югу, где в дальнейшем будут выведены в подконтрольные участки и снова в Ирак, так боевики ИГ после того, как получили аудио наставление подниматься по всей провинции Дейр-эз-Зор, совершили более 40 атак на курдские силы, где было убито ещё несколько десятков человек, например, намедни атаки были в Аль-Заре, Дибане, Аль-Шухейле, Аль-Хариджи и Аль-Бусайри, по всей провинции прокатилось традиционное «Даулят аль-Исламия! Бакия!»

• ИГ записали видео с пленными курдами, где последние просили вступить с боевиками в переговоры, а по провинции прокатились протесты местных жителей с просьбой помочь их соплеменникам, а потом, в ходе неудавшегося ночного штурма и отката сил, на утро из сопротивлявшихся в тюрьме почти никого не остаётся, более того, нет кадров уничтоженных штурмовиков, чудно

• на фоне всего этого, российская сторона предприняла переброску авиации на аэродромы Т-4 и в Камышлы, и если первое имеет логику, то во втором месте я её напрочь не вижу, а вижу только профанацию с целью показать решительность перед США, что они будут готовы проявить борьбу с ИГ «упущенными американцами оккупировавших сирийскую территорию», но вот только боевики впредь и сейчас уходят на юг, в пустыню, а вовсе не на север, и граница с Ираком в районе Заевфратья контролируется лучшим образом, нежели в подконтрольной нам территории в пустыне

• ну и самый главный эпилептический тезис, который, конечно, просто в ранге супер-теории – это то, что помимо самостоятельности организации операции ИГ, можно поиграть на мыслях, что в параллельной Вселенной можно было допустить вариант, где иранцы, почему-то внезапно снявшиеся со многих участков в Сирии, где противостояли ИГ, а также имеющие огромное желание усложнить ситуацию для США и попутно увеличить присутствие в Сирии под вполне ясными событиями, так сказать, немножко подсобили… а уж про то, как иранцы при всей их бойцовидности, порой мешала российским силам противостоять ИГ в некоторых моментах, многие, кому надо, знают

• после окончания эксфильтрации боевиков, скорее всего, ничего необычного на территории Сирии в течении 2-3 месяцев мы не услышим

• ну, а в контексте того, что сбежало порядка 800 боевиков, к слову напомню, что во второй раз Пальмиру захватили ИГ силами от 500 до 700 боевиков

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