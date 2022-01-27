Отходное дело

Почему Петербург погряз в мусоре и дрязгах.

В Петербурге всё именно так, как спел Сергей Шнуров: «инсталляция помоев». Горожане продолжают жаловаться на мусор, скопившийся в их дворах. Сотни обращений из разных районов города поступают каждый день на горячую линию компании, отвечающей за вывоз твердых бытовых отходов. Та уверяет, что делает все возможное, чтобы избавить Северную столицу от нечистот. Однако горы мусора тают так же медленно, как горы снега.

Весь январь Петербург мается двумя бедами: снег и мусор. Если первая, хоть и предсказуемо, но свалилась с неба, то вторую городские чиновники устроили сами, поставив грабли так, что на них невозможно было не наступить.

С новогодним боем курантов в Северной столице стартовала мусорная реформа. Вместо десятков перевозчиков, которые по договорам с жилищниками много лет бесперебойно очищали контейнеры, за обращение с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в городе — от вывоза и сортировки до утилизации и переработки — начал отвечать Невский экологический оператор (НЭО).

«Перед нами стояла задача реформировать эту сферу деятельности не в новогодние праздники, — признался на пресс-конференции 17 января вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалев. — Нам был знаком опыт других регионов, в том числе Ленобласти. Но по срокам, которые были максимально сжаты, мы не уложились ни к 1 ноября, ни к 1 декабря. В результате начали с 1 января, понимая, что это не совсем правильное и комфортное время для перемен».

Про «максимально сжатые сроки» чиновник, мягко говоря, лукавит. В отличие от регионов, где мусорную реформу провели еще в 2019 году, три города федерального значения — Москва, Петербург и Севастополь — получили трехлетнюю отсрочку на ее реализацию.

Но Петербург с Ленинградской областью так долго не могли договориться по территориальным схемам, что фактическая подготовка началась только в первой половине 2021 года.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая»

В конце августа Смольный выбрал единого регионального оператора по обращению с отходами в городе. Главным претендентом изначально было АО «Невский экологический оператор» — совместное предприятие администраций Петербурга и Ленобласти, ВТБ и холдинга «Интер РАО». Единственным соперником НЭО на конкурсе выступала Ленинградская областная экологическая компания (учредитель — Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области, выполняющая функции регионального оператора в 47-м регионе), чью жалобу на условия отбора ФАС отклонила.

В итоге в тендере победил зарегистрированный в январе 2021 года НЭО под руководством Екатерины Горшковой, бывшего директора Петроэлектросбыта. По совпадению, собирать платежи за вывоз мусора с физических лиц и населения с 2022 года будет именно ЕИРЦ «Петроэлектросбыт», оказавшийся единственным участником конкурса на агентские услуги для НЭО. Тариф на вывоз мусора, кстати, с 1 января вырос: вместо 5,58 руб. с квадратного метра теперь придется платить 6,40 руб.

НЭО заключил с городом контракт на десять лет стоимостью 131 млрд рублей. И объявил четыре крупных аукциона на вывоз отходов из города. В Смольном предполагали, что субподрядчиками единого регионального оператора станут компании, не первый год работающие в этой сфере и имеющие необходимый опыт. Но расчет чиновников не оправдался.

Один из лидеров петербургского рынка автопарк № 6 «Спецтранс», заявившийся на два самых крупных конкурса (стоимостью 3,6 и 7,2 млрд рублей), внезапно не получил ни одного лота. Проигравшие считают причину отказа надуманной, а именно: компания не представила решение общего собрания акционеров на совершение крупной сделки. Сейчас жалобу автопарка № 6 «Спецтранс» рассматривает ФАС. Между тем НЭО с января начал работать с «победителями»: ООО «Эко Лэнд», ООО «Эко Васт» и автопарк № 1 «Спецтранс».

«Одним из главных условий успешной реализации мусорной реформы в Петербурге было обязательное сохранение на первом этапе всех действующих перевозчиков, знающих город, маршруты, контрагентов. Это являлось неотъемлемым условием спокойного перехода, — рассказал журналистам 17 января Валерий Пикалев. — Для нас самих стало неожиданностью отклонение заявок автопарка № 6 «Спецтранс». Но возникает вопрос: если традиционная, работающая, устоявшаяся, с большим коллективом компания проиграла в конкурсе, ну тогда пойдите на субподряд, отработайте год-два-три, подготовьте документы и выиграйте следующий контракт. Нет, ушли, перестали убирать мусор».

В итоге, как объясняет генеральный директор НЭО Екатерина Горшкова, новый единый оператор по вывозу мусора из Петербурга «столкнулся с определенными неудобствами в виде слома привычного порядка». Выяснилось, что

у новых субподрядчиков гораздо меньше не только знаний и опыта, но и ресурсов, техники, специалистов и даже мусорных баков. А сами специалисты НЭО не успели изучить все городские маршруты

и наладить взаимодействие с управляющими организациями и ТСЖ в городе. Преемственности тоже не получилось: 26 декабря прежние подрядчики Смольного прекратили очищать город от ТБО, а новые с 1 января еще не приступили. Мусор стал скапливаться на площадках, откуда исчезли контейнеры: люди несли его туда по привычке.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая»

«Надо признать, — говорит Горшкова, — что в новогодние праздники хотят отдыхать не только обычные жители, но и работники сферы ЖКХ. Плюс наложился факт больничных. Это, естественно, просчеты наши и наших контрагентов-перевозчиков. Надо было готовиться лучше, — не снимает с себя вины гендиректор НЭО. — Разумеется, мы считали машины, у нас было время. Но одно дело, когда мы считаем на объем планируемых отходов — это одни цифры. А на практике мы сталкиваемся где-то с неожиданно большим объемом, который перестали вывозить еще с конца декабря, где-то с труднодоступностью, которая предполагает, что нужна другая техника, где-то с неизвестностью маршрутов для спецтехники и т.д. — такие нюансы не были до конца просчитаны».

Слабое утешение: НЭО не только признал недочеты и ошибки, но и с середины января взялся их исправлять. Привлек дополнительную технику (с начала года — более 50 машин) и специалистов, скорректировал графики и маршруты вывоза мусора, улучшил координацию с жилищными организациями.

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Но единый региональный оператор налаживает работу не с той скоростью, с которой хотелось бы горожанам. Хотя жалоб на неубранные свалки на горячую линию НЭО поступает меньше, они все равно идут потоком. Статистика такова: в городе около 30 тысяч площадок для мусора, за 3 января зафиксировано 1389 обращений, за 10 января — 1301, за 13 января — 685, за 17 января — 450.

«Проблема с вывозом бытовых отходов в Петербурге разрешится в ближайшие две недели, — пояснил заместитель председателя комитета по природопользованию Иван Казаков 17 января на заседании комиссии по экологии в городском парламенте. — Все необходимые меры предприняты. По обещанию регионального оператора — до конца января все районы выйдут на плановый режим работы».

Руководители жилищных организаций, с начала года работающих с НЭО, настроены более скептично: «У нового мусорного оператора пока много просчетов. К февралю он не сможет решить мусорную проблему везде и полностью».

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

ПОД ТЕКСТ

Петербург — не единственный регион, где не удалось без просчетов и нареканий провести мусорную реформу. Однако проблема вывоза отходов могла остаться просто очередным проколом в работе команды Беглова, на который горожане ответили привычным брюзжанием.

Но про мусорный коллапс и ледовый внезапно одну за другой спел две песни лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. И тема моментально стала бешено популярной и приобрела политический окрас. Шнурова в последнее время небезосновательно связывают с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным: для нескольких проектов кремлевского повара тот писал саундтреки. А Пригожину после сентябрьских выборов в городской парламент, куда не пропустили кандидатов от партии «Родина», якобы им поддерживаемых, приписывают конфликт с Бегловым.

За песней Шнурова в Смольном увидели травлю губернатора.

Сам Пригожин отверг обвинения в информационном давлении на главу Петербурга Беглова. «Я не занимаюсь критикой губернатора и не собираюсь оправдываться, на меня и так повесили всех собак. Видимо, кому-то это удобно», — высказался бизнесмен 19 января на странице принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» в соцсети в «ВКонтакте».

Но его слова утонули в потоке речей защитников губернатора. На тему «буллинга Беглова» высказались все, кому не лень: депутаты городского ЗакСа — от скандально известного Евгения Марченко до никому не известного до сих пор Дмитрия Панова, деятели культуры и искусства Михаил Боярский, Иван Краско, Александр Розенбаум, Михаил Пиотровский.

Если от большинства «спикеров» это было ожидаемо, то директор Эрмитажа — редкий участник публичной полемики, и тем не менее… «Всем известно и хорошо видно, что на наш город, на его выходцев ведется широкая атака, это политика, — уверен Пиотровский. — Мороз, снег, вывоз мусора — это очень важные проблемы, но здесь тоже есть красные линии. И печально, что такие красные линии переходятся».

В Смольном не отрицали, что прослушали новые хиты Шнурова. Первым на них откликнулся вице-губернатор Валерий Пикалев: «Творческий человек имеет право выражать свои мысли. Но, честно скажу, есть вещи, которые для меня как для мужчины неприемлемы. Я бы никогда не перешел на личности и не опускался до примитивного хайпа».

21 января на встрече с деятелями культуры градоначальник и сам разразился бурным манифестом о наболевшем: о выборах, о снеге и мусоре и о своих недоброжелателях, которых связал с «полукриминальными структурами».

«Сложились силы, которые недовольны реформами, тем, что делает правительство города, — пояснил Беглов. — Это, конечно, вызывает недовольство богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи. Идет полнейший саботаж, дискредитация власти. Ну ладно. Сейчас компетентные органы занимаются этими вопросами. Что должны сделать губернатор и правительство? Сказать: ребята, всё, я пас? Да не дождутся. Я пришел для того, чтобы отдать долги городу, и ко мне не прилипнут две вещи, самое главное — я не трус, и я не беру на лапу… Я не боюсь проводить реформы. Я их буду проводить, и я их доведу до конца, независимо от тех или иных вещей… Меня напугать невозможно. Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза. Меня пугать бесполезно и шантажировать тоже бесполезно. Не получится».

Фраза про «восьмого ребенка в семье» в городе уже разошлась на цитаты. Тем более, что пока горожанам приходится наблюдать только то, что не получается у Беглова. Требовать от него ответов по существу, похоже, бесполезно. Остается ждать, когда Шнур разразится очередным памфлетом.

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