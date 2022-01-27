 

Маколей Калкин сделал предложение руки и сердца матери своего ребенка Бренде Сонг

27.01.2022, 23:06, Разное
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Сорокаоднолетний актер Маколей Калкин больше четырех лет живет в гражданском браке с коллегой по цеху — тридцатитрехлетней Брендой Сонг. Поклонники все ждали, когда же звезда фильма «Один дома» сделает предложение своей избраннице. Наконец это свершилось.

Предположения прессы

Бренду сфотографировали в понедельник папарацци. Она гуляла по улице в Беверли-Хиллз. На левой руке журналисты разглядели помолвочное кольцо с бриллиантом, поэтому предположили, что Маколей сделал ей предложение руки и сердца.

Информацию о помолвке сразу распространило издание People. Сами актеры эту ситуацию пока никак не прокомментировали.

Бренда и Маколей познакомились на съемках фильма в Таиланде. Какое-то время они скрывали свои отношения, но потом стали выходить в свет как пара.

В апреле прошлого года Бренда подарила избраннику сына. Кстати, для Калкина это первенец. Мальчика назвали в честь покойной сестры Маколея — Дакоты.

Напомним, что у Калкина есть один брак за плечами. Еще в ранней юности он женился на актрисе Рэйчел Майнер, своей ровеснице. Влюбленным было всего по семнадцать лет. Брак просуществовал четыре года. Затем у Калкина был роман с актрисой Милой Кунис, который так и не привел к свадьбе. Возможно, сейчас он сумеет обрести личное счастье в лице Бренды.



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