Мнение: Как телевизор к войне готовился…

Телеобозреватель «Новой газеты» Ирина Петровская не может не смотреть телевизор. Потому что это входит в ее должностные обязанности. И как она всё это выдерживает? Это же явно вредно для психики нормального человека… Я вот только прочитал обзор Ирины Петровской, а уже волосы дыбом встали. Чего только не говорили телевизоре. Вынужден признать, что если судить о планах Кремля по тому, что говорят в телевизоре, Россия действительно готовилась к войне. Но передумала.

«Войны не будет, но будет (согласно анекдоту той же советской поры) такая борьба за мир, после которой камня на камне не останется.

Владимир Соловьев, открывая свой «Вечер» 25 января, недоумевает: «Звонят отовсюду — из Америки, из Европы. Спрашивают: «Война будет?» Спрашивают: «Что у вас происходит?» Говорю: «У нас — ничего. У вас что происходит? Чего вы так нервничаете? Чего вы все так хотите, чтобы славяне шли убивать друг друга?»

Ему вторит ведущий ток-шоу «60 минут» Евгений Попов: «Кто панику разводит? Кто вам сказал, что Кремль хочет оккупировать Украину?» Туда же гнет и Александр Гордон в программе «Док-Ток»: «Зачем американцы навязывают нам войну?»

Действительно, ну чего все в мире разорались-то? Чего разнервничались? Мне, как и Соловьеву, тоже звонят родственники, живущие не в Америке и Европе, а в России, подходят соседи — с тем же вопросом: «Война будет?» «Почему спрашиваете?» — интересуюсь. «Да по телевизору с утра до ночи кричат: «Война-война!»

… сам Соловьев, обсуждая возможный удар кораблей НАТО по Калининграду, ярится: «Они попытаются нанести удар, предположим. А вся Россия будет смотреть и говорить: «Как сейчас тяжело Калининграду»? Да мы сразу шарахнем — там вообще ничего не останется. Долбанем сразу. Путин один раз сказал, что мы нанесем удары как по штабам, так и по местам принятия таких решений».

Постоянный участник многочасовых соловьевских камланий Яков Кедми, представляющийся израильским политологом, развивает тему: «Ситуация реально — она простая. Россия сегодня обладает такой военной силой, реальной экономической силой и реальной политической устойчивостью внутри страны, что она может себе позволить идти на применение военно-технических методов, чтобы добиться своих целей» (кстати, он же оптимистично предрекал в эфире, что при обмене ядерными ударами России тоже будет нанесен ущерб, но, в отличие от Штатов, она, голубушка, выстоит).

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков обращается напрямую к украинским военным: «Мы не хотим с вами воевать… Мы хотим освободить нашу с вами землю от этой погани, которая, как рак, поразила всё и вся на нашей территории… Давайте вместе объединимся, освободим и выстроим нормальное государство… Да при желании мы весь этот Евросоюз поставим в очень интересную позу, причем с обеих сторон одновременно».

Один из самых воинственных соловьевских экспертов Семен Багдасаров, ожесточенно жестикулируя и брызгая слюной, орет, как на митинге: «Чтобы отпугнуть американцев, надо им шило в известное место засунуть — в районе Кубы, в районе Колумбии… У нас под носом Украина находится.

Если американцы могут себе позволить сотворять оранжевые революции, где им вздумается, а чего мы-то не можем ничего делать? Нам кто-то руки связал?

У нас есть все возможности организовать свержение существующего режима… Выиграет тот, кто будет действовать решительно, смело и неожиданно».

Снова вступает вкрадчивый Кедми, давая понять, что ему как особо посвященному известны стратегические планы российского руководства: «Россия не сделает ничего такого, чтобы испортить Олимпийские игры в Пекине. И поэтому она свою реальную реакцию отложит до их окончания… Россия вынуждена будет ввести войска на Украину. Почему? …Чтобы спасти майдановцев и «Правый сектор» (запрещенная в России организация) от народа Украины… Их будут убивать по подворотням, их будут вешать на столбах, с них будут сдирать шкуры… И только российские войска смогут защитить этих убогих от справедливого гнева украинцев».

И, наконец, апофеоз — пламенный милитаристский спич вице-спикера Госдумы Жириновского в эфире ток-шоу «60 минут»: «В результате военных действий мы окажемся единственной в мире сверхдержавой. Некоторые страны должны быть полностью разрушены. Только Москва будет диктовать условия… Мы используем все наши вооружения, те, которые вы еще не знаете. Сгорит пол-Европы, пол-Америки сгорит… Мы тоже пострадаем, но вам конец… Уничтожение их армии, их финансовой системы, их руководства. Никакой Украины не будет. Забудьте слово «Украина»… Нас будут уважать. На коленях будет стоять весь мир… Надо это делать немедленно, и 9 мая мы отпразднуем еще одну победу».

Ну а на сладкое — яркие афоризмы наставника молодых тележурналистов Виталия Третьякова в программах «60 минут» и «Время покажет»: «Существование Украины вредит миру и безопасности в Европе даже больше, чем американский империализм», «Столтенберг — козел» и «Войну вести — не фаллосом по фортепиано трясти. Можно потерять и фаллос, и голову».

Повторю, все это неслось из эфира федеральных телеканалов в течение многих дней. Но вдруг буквально на наших изумленных глазах легенда поменялась, ястребы и стервятники обернулись голубями мира, а рычащие моторами танки у границ с Украиной — теми самыми мирными тракторами. Оказывается, это западные СМИ в угоду воинственным планам своих политических элит раздувают милитаристский психоз. Это они затевают провокации, чтобы ударить по России и поставить ее на колени. Но врагу никогда не добиться.

«Как бы американцы ни старались, мы не дадим себя втянуть в войну с Украиной», — клянется теперь Соловьев. Впрочем, вот так, с ходу, стать миротворцем не получается — даже при всем его богатом опыте переобувания в воздухе. Досадно ребятам: боя ждали. «Донбасс мы в обиду не дадим, — предупреждает. — Есть опыт Израиля, есть опыт США. Нанесение точечных ракетных ударов». Не готов отступать и депутат-ведущий Евгений Попов. «Русская весна настанет очень и очень скоро, — зловеще ухмыляется он, обращаясь к украинскому оппоненту. — Она придет и к вам, г-н Охрименко».

Отсюда

Теперь, понятно, откуда черпали информацию и эмоции те, кто утверждал, что Россия начнет войну с Украиной. Похоже, что они с утра до ночи смотрели российский телевизор.

В общем, правильно я сделал, что выбросил из квартиры телевизор.

Рис. отсюда

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